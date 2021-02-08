Льюис поедет за восьмым титулом. И, возможно, закончит карьеру

УДАР ОТ РАССЕЛЛА

Эпопея с новым соглашением Льюиса тянулась еще с прошлого лета и породила очень много слухов. Если в начале осени никто не сомневался, что Хэмилтон (превзошедший рекорд Михаэля Шумахера по победам и повторивший его достижение по количеству титулов) останется в лучшей команде, то к концу года в этом зародились сомнения. А в начале 2021-го и вовсе стало казаться, что англичанин может закончить карьеру – как это сделал, например, Нико Росберг. В конце концов, не худший вариант – уйти на пике, после такой-то серии триумфов! Хотя, конечно, мы понимали – амбиции и тщеславие Льюиса простираются дальше «всего» семи титулов. Он явно не хотел быть наравне с Шумахером. Он рассчитывал его превзойти.

Что стало камнем преткновения в переговорах с командой, сказать сложно. Из достоверных источников известно, что руководство «Даймлера» (автоконцерн, владеющий «Мерседесом») не был готов платить Льюису искомые 50 миллионов в год. Но еще осенью часть акций команды была продана ее спонсору – компании Ineos. Увеличил свой пакет и ее шеф Тото Вольфф. По сути, «конюшня» теперь в равных долях принадлежит троим владельцам («Даймлеру», Ineos и Вольффу), и вопрос с размером зарплаты Хэмилтона на этом закрылся – ему готовы были выкатить и 50 миллионов, и даже больше.

Но встал другой вопрос – а стоит ли? Заболев коронавирусом и уступив свой кокпит Джорджу Расселу на «Гран-при Сахира», Льюис вынужденно открыл ящик Пандоры. И все увидели то, о чем думали ранее – вклад Хэмилтона в титулы серьезно переоценен. Раз молодой британец в незнакомом болиде, с обувью на два размера меньше и прочими неудобствами чуть не выиграл гонку, то так ли велик гений Льюиса? Выходит, за руль нынешнего «Мерседеса» можно посадить любого более-менее быстрого парня, и он тоже станет чемпионом. И зачем же тогда платить больше?

Этот секрет полишинеля прекрасно знали все, но тут мы просто получили очевидные доказательства. Поэтому Хэмилтон так рвался за руль в Абу-Даби – вторая успешная гонка Джорджа могла совсем добить его репутацию как «главного превозмогателя» в пелотоне (нет, серьезно – над постоянным нытьем Льюиса по поводу того, как сложно ему достаются победы, не шутит уже только ленивый).

Скорее всего, этот фактор серьезно повлиял на ход переговоров о контракте. Тем более, что выбора у Хэмилтона не было – все места в других командах распределены. А вот «Мерседес» мог в любой момент вытащить из «Уильямса» того же Расселла (наверняка в условиях аренды Джорджа такой пункт предусмотрен). Можно не сомневаться, что Льюис был вынужден идти на уступки. И очевидна минимум одна – срок контракта.