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Льюис поедет за восьмым титулом. И, возможно, закончит карьеру
08 февраля 18:52
автор: Николай Мысин

Льюис поедет за восьмым титулом. И, возможно, закончит карьеру

Хэмилтон все же подписал контракт с «Мерседесом». Но всего лишь на один сезон. Не исключено, что он станет последним в карьере британца.

УДАР ОТ РАССЕЛЛА

Эпопея с новым соглашением Льюиса тянулась еще с прошлого лета и породила очень много слухов. Если в начале осени никто не сомневался, что Хэмилтон (превзошедший рекорд Михаэля Шумахера по победам и повторивший его достижение по количеству титулов) останется в лучшей команде, то к концу года в этом зародились сомнения. А в начале 2021-го и вовсе стало казаться, что англичанин может закончить карьеру – как это сделал, например, Нико Росберг. В конце концов, не худший вариант – уйти на пике, после такой-то серии триумфов! Хотя, конечно, мы понимали – амбиции и тщеславие Льюиса простираются дальше «всего» семи титулов. Он явно не хотел быть наравне с Шумахером. Он рассчитывал его превзойти.

Что стало камнем преткновения в переговорах с командой, сказать сложно. Из достоверных источников известно, что руководство «Даймлера» (автоконцерн, владеющий «Мерседесом») не был готов платить Льюису искомые 50 миллионов в год. Но еще осенью часть акций команды была продана ее спонсору – компании Ineos. Увеличил свой пакет и ее шеф Тото Вольфф. По сути, «конюшня» теперь в равных долях принадлежит троим владельцам («Даймлеру», Ineos и Вольффу), и вопрос с размером зарплаты Хэмилтона на этом закрылся – ему готовы были выкатить и 50 миллионов, и даже больше.

Но встал другой вопрос – а стоит ли? Заболев коронавирусом и уступив свой кокпит Джорджу Расселу на «Гран-при Сахира», Льюис вынужденно открыл ящик Пандоры. И все увидели то, о чем думали ранее – вклад Хэмилтона в титулы серьезно переоценен. Раз молодой британец в незнакомом болиде, с обувью на два размера меньше и прочими неудобствами чуть не выиграл гонку, то так ли велик гений Льюиса? Выходит, за руль нынешнего «Мерседеса» можно посадить любого более-менее быстрого парня, и он тоже станет чемпионом. И зачем же тогда платить больше?

Этот секрет полишинеля прекрасно знали все, но тут мы просто получили очевидные доказательства. Поэтому Хэмилтон так рвался за руль в Абу-Даби – вторая успешная гонка Джорджа могла совсем добить его репутацию как «главного превозмогателя» в пелотоне (нет, серьезно – над постоянным нытьем Льюиса по поводу того, как сложно ему достаются победы, не шутит уже только ленивый).

Скорее всего, этот фактор серьезно повлиял на ход переговоров о контракте. Тем более, что выбора у Хэмилтона не было – все места в других командах распределены. А вот «Мерседес» мог в любой момент вытащить из «Уильямса» того же Расселла (наверняка в условиях аренды Джорджа такой пункт предусмотрен). Можно не сомневаться, что Льюис был вынужден идти на уступки. И очевидна минимум одна – срок контракта.

ПОСЛЕДНИЙ РЫВОК?

Ранее Хэмилтон на протяжении карьеры подписывал трехлетние соглашения. Разумеется, на все лучших условиях в плане зарплаты и бонусов. Сейчас же он остался лишь на год. «Мерседесу» тоже невыгодно расставаться с Льюисом в текущих условиях – он, все-таки, очень медийный персонаж, приносит немало рекламных доходов, ведет активную социальную жизнь, борется за права черных и т.д., и т.п. Все это имеет значение и выгонять Хэмилтона «на мороз» было бы не лучшим ходом даже просто в политическом смысле. Хотя есть и еще один фактор, который немцы явно держат в уме: у них сейчас отличный шанс войти в историю, сделав из Льюиса восьмикратного чемпиона. И ради этого можно переплатить. Правда, мы все равно не знаем сколько (зарплата англичанина не раскрывается).

А вот потом… Потом-то можно и прощаться. Держать Расселла в «Уильямса» еще год бессмысленно – проще расставаться с ним сразу. Лепить из Льюиса девятикратного тоже особого резона нет – он и так уже будет статистически лучшим в истории. К тому же, будет введен и потолок зарплат. И самому британцу исполнится 36 лет – солидный возраст даже для гонщика. Можно будет со спокойной совестью начинать растить новую суперзвезду, попутно существенно экономя на ее гонораре. Это, конечно, при условии, что «Мерседес» продолжит доминировать. Что, кстати, не факт в условиях смены регламента на 2022-й год. И что наверняка держит в уме и сам Льюис.

Да, Хэмилтон на днях признавался, что будет выступать, пока испытывает страсть и азарт к гонкам. А он, мол, до сих пор их испытывает. Но это лукавство. Очевидно, что после всех своих рекордов и многолетнего доминирования Льюис не сможет смириться с борьбой за что-то иное, чем за титул. А денег на безбедную старость он уже заработал. Так что если ситуация сложится так, что «Мерседес» упустит пальму лидерства, либо из «Мерседеса» попросят самого Льюиса, а места в другой топ-команде не будет, то он просто уйдет. И все равно получится красиво – уйти восьмикратным, сразу после рекорда!

Скорее всего, так и будет.

«А вдруг он все-таки не возьмет восьмой кубок?» - спросит нас въедливый читатель. Но мы ответим так: «Правда верите, что не возьмет?». Нет, в этом году кардинально ничего не изменится. Льюис продолжит веселить прессу и зрителей вечным нытьем и жалобами. С «колоссальным» трудом, превозмогая обстоятельства, одержит с десяток побед. И заберет новый титул.

источник: «Советский спорт»
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