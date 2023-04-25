Евросоюз ввел новые санкции против Мазепина

Евросоюз ввел новые санкции против бывшего пилота «Формулы-1» Никиты Мазепина.

Напомним, что в марте суд ЕС разрешил 24-летнему россиянину въезд для участия в гонках. При этом Евосоюз выдвинул условие - выступление под нейтральным флагом.

«У меня много коллег-юристов, которые работают над тем, чтобы дать мне возможность вернуться в тот вид спорта, который вроде как может быть нейтральным. Но на данный момент такого прямо успеха нет. Мы выиграли суд 2 марта, но, к сожалению, уже 10 марта были введены повторные санкции. Письмо, которое мы получили от суда, на эти новые санкции не распространяется. Получается, надо опять подавать в суд», — приводит «Чемпионат» слова Мазепина.

Напомним, что Никита также обратился в суд Канады с требованием отменить веденные в отношении него санкции.