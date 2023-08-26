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ФИА подтвердила замену Риккардо на Лоусона на Гран-при Нидерландов

Гонщику дали номер.
26 августа 2023 14:03
автор: Максим Скороходов

Международная автомобильная федерация (ФИА) подтвердила, что новозеландец Лиам Лоусон заменит австралийца Даниэля Риккардо в составе команды «Альфа Таури» на Гран-при Нидерландов «Формулы-1».

Лоусон получил 40-й номер в гонке.

Риккардо не сможет принять участие в гонке из-за сломанного запястья.

Нынешний сезон Лоусон проводит в японской Супер Формуле, где занимает второе место в чемпионате за две гонки до конца сезона, отставая от лидера на восемь очков.

Гран-при Нидерландов состоится 27 августа.

источник: FIA
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