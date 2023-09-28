Деймон Хилл: в «Ред Булл» хотят более сильного напарника для Макса Ферстаппена

Экс-пилот Формулы-1 Деймон Хилл, в 1996 году ставший чемпионом мира, поделился мнением о текущем статусе Серхио Переса в «Ред Булл».

«Перес не может позволить себе выступать подобным образом, если «Ред Булл» столкнётся с более серьёзной конкуренцией. Думаю, команда отчаянно хочет, чтобы кто-то помогал Максу. В «Ред Булл» хотят более сильного напарника для Ферстаппена», — заявил Хилл в интервью F1 Podcast.

Напомним, 25-летний Ферстаппен является двукратным чемпионом мира (2021, 2022). В текущем чемпионате он близок к тому, чтобы завоевать третий титул подряд.

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