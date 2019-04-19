Нико Хюлькенберг: Риккардо все еще привыкает к «Рено», но уже скоро создаст мне трудности

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг высказался об адаптации своего нового напарника Даниэля Риккардо во французской команде.
«Даниэлю по-прежнему необходимо привыкать к машине и команде, – приводит Sky Sports слова 31-летнего немца. – Это всегда занимает больше времени, чем ты рассчитываешь, особенно после перехода в более медленную машину. Все-таки здесь все по-другому. Борьба в средней группе требует иного настроя, чем впереди.
Он все еще привыкает, обретает себя. Но у меня нет сомнений, что уже очень скоро он создаст мне трудности».
Напомним, 29-летний австралиец проводит первый сезон в «Рено» после перехода из «Ред Булл».
В первых двух гонках Риккардо не удалось финишировать, а на третьем этапе – Гран-при Китая в Шанхае – он занял седьмое место.
Четвертый этап чемпионата мира – Гран-при Азербайджана – пройдет 26-28 апреля на городской трассе в Баку.
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