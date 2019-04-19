Нико Хюлькенберг: Риккардо все еще привыкает к «Рено», но уже скоро создаст мне трудности - Советский спорт
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19 апреля 2019 14:44Формула-1Липкин Антон

Нико Хюлькенберг: Риккардо все еще привыкает к «Рено», но уже скоро создаст мне трудности

Австралиец проводит первый сезон во французской команде после перехода из «Ред Булл».

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг высказался об адаптации своего нового напарника Даниэля Риккардо во французской команде.

«Даниэлю по-прежнему необходимо привыкать к машине и команде, – приводит Sky Sports слова 31-летнего немца. – Это всегда занимает больше времени, чем ты рассчитываешь, особенно после перехода в более медленную машину. Все-таки здесь все по-другому. Борьба в средней группе требует иного настроя, чем впереди.

Он все еще привыкает, обретает себя. Но у меня нет сомнений, что уже очень скоро он создаст мне трудности».

Напомним, 29-летний австралиец проводит первый сезон в «Рено» после перехода из «Ред Булл».

В первых двух гонках Риккардо не удалось финишировать, а на третьем этапе – Гран-при Китая в Шанхае – он занял седьмое место.

Четвертый этап чемпионата мира – Гран-при Азербайджана – пройдет 26-28 апреля на городской трассе в Баку.

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