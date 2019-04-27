Боттас выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана, Квят – шестой

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас стал победителем квалификации четвертого этапа чемпионата мира Гран-при Азербайджана на городской трассе в Баку.
29-летний финн выиграл у своего напарника по команде Льюиса Хэмилтона всего 0,059 секунды. Третий результат показал пилот «Феррари» Себастьян Феттель, проигравший Боттасу три десятых.
Свою лучшую квалификацию в сезоне провел пилот «Торо Россо» Даниил Квят, впервые вышедший в третий сегмент, где занял шестое место.
Отметим, что квалификация продолжалась два часа. Первый сегмент прервался из-за аварии Роберта Кубицы из «Уильямса», а второй – Шарля Леклера из «Феррари».
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