Боттас выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана, Квят – шестой Два «Мерседеса» будут стартовать с первой линии.

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас стал победителем квалификации четвертого этапа чемпионата мира Гран-при Азербайджана на городской трассе в Баку.

29-летний финн выиграл у своего напарника по команде Льюиса Хэмилтона всего 0,059 секунды. Третий результат показал пилот «Феррари» Себастьян Феттель, проигравший Боттасу три десятых.

Свою лучшую квалификацию в сезоне провел пилот «Торо Россо» Даниил Квят, впервые вышедший в третий сегмент, где занял шестое место.

Отметим, что квалификация продолжалась два часа. Первый сегмент прервался из-за аварии Роберта Кубицы из «Уильямса», а второй – Шарля Леклера из «Феррари».