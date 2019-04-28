Боттас стал победителем Гран-при Азербайджана, Квят сошел

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас выиграл четвертый этап чемпионата мира Гран-при Азербайджана на городской трассе в Баку.

29-летний финн одержал пятую победу в карьере и вторую в сезоне. Он опередил своего партнера по команде Льюиса Хэмилтона. Таким образом, «Мерседес» сделал четвертый дубль подряд. На подиум также поднялся пилот «Феррари» Себастьян Феттель.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции после того, как в него въехал австралиец Даниэль Риккардо из «Рено».

В общем зачете Боттас вернулся на первое место и опережает Хэмилтона на одно очко.

Баку (Азербайджан)

Чемпионат мира

4-й этап

Гран-при Азербайджан

Гонка

1. Валттери Боттас («Мерседес», Финляндия)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес», Великобритания)

3. Себастьян Феттель («Феррари», Германия)

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл», Голландия)

5. Шарль Леклер («Феррари», Монако) – лучший круг

6. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт», Мексика)

7. Карлос Сайнс-младший («Макларен», Испания)

8. Ландо Норрис («Макларен», Великобритания)

9. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт», Канада)

10. Кими Райкконен («Альфа Ромео», Финляндия)

11. Александр Албон («Торо Россо», Таиланд)

12. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео», Италия)

13. Кевин Магнуссен («Хаас», Дания)

14. Нико Хюлькенберг («Рено», Германия)

15. Джордж Расселл («Уильямс», Великобритания)

16. Роберт Кубица («Уильямс», Польша)