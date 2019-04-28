Даниэль Риккардо: Чувствую вину перед командой и перед Квятом Австралиец въехал в российского пилота.

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо после четвертого этапа сезона Гран-при Азербайджана высказался о столкновении с Даниилом Квятом из «Торо Россо».

Напомним, пытаясь опередить российского пилота Риккардо не смог вовремя затормозить и оказался в зоне безопасности. В это время Квят также не вписался в поворот и остановился за австралийцем. Не увидев его, Риккардо задним ходом въехал в болид «Торо Россо». В результате инцидента оба пилота сошли с дистанции.

«Когда я оказался в зоне безопасности, появилась какая-то паника, я пытался потерять как можно меньше времени, – приводит Motorsport.com слова 29-летнего Риккардо. – Я включил заднюю и поехал.

Честно, я и не знал, что Квят там. Полагаю, я не посмотрел в зеркала из-за спешки. Вылетев с трассы, я думал, что он на ней остался. А я пытался минимизировать последствия своей ошибки, и совершил другую. Чувствую вину перед командой и перед Даниилом».

Напомним, стюарды оштрафовали Риккардо на три места на стартовой решетке следующего этапа – Гран-при Испании, который пройдет 10-12 мая на трассе в Барселоне.