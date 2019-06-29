Хюлькенберг получит штраф в пять мест на старте Гран-при Австрии На болиде «Рено» немца заменили двигатель внутреннего сгорания.

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг будет оштрафован на Гран-при Австрии из-за замены двигателя внутреннего сгорания, сообщает Autosport. Теперь 31-летний немец потеряет пять мест на стартовой решетке.

Накануне Хюлькенберг показал 14-е время в первых свободных заездах и был 16-м во второй практике.

Ранее стало известно, что из-за полной замены элементов мотора из хвоста пелетона будут стартовать Александр Албон из «Торо Россо» и Карлос Сайнс из «Макларена».

В первых восьми этапах Хюлькенберг набрал 16 очков и занимает десятое место в личном зачете пилотов.

В субботу третья практика Гран-при Австрии начнется в 13:00 (мск), а квалификация – в 16:00. Начало гонки в воскресенье запланировано на 16:10.