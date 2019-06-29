Хюлькенберг получит штраф в пять мест на старте Гран-при Австрии

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг будет оштрафован на Гран-при Австрии из-за замены двигателя внутреннего сгорания, сообщает Autosport. Теперь 31-летний немец потеряет пять мест на стартовой решетке.
Накануне Хюлькенберг показал 14-е время в первых свободных заездах и был 16-м во второй практике.
Ранее стало известно, что из-за полной замены элементов мотора из хвоста пелетона будут стартовать Александр Албон из «Торо Россо» и Карлос Сайнс из «Макларена».
В первых восьми этапах Хюлькенберг набрал 16 очков и занимает десятое место в личном зачете пилотов.
В субботу третья практика Гран-при Австрии начнется в 13:00 (мск), а квалификация – в 16:00. Начало гонки в воскресенье запланировано на 16:10.
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