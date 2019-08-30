Феттель победил в первой практике Гран-при Бельгии, Квят – 17-й Пилоты «Феррари» были быстрейшими в первых свободных заездах.

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель показал лучший результат в первой практике 13-го этапа чемпионата мира Гран-при Бельгии на трассе «Спа-Франкоршам».

32-летний немец опередил своего партнера Шарля Леклера на 0,214 секунды. Следом расположились два представителя «Ред Булл» – Макс Ферстаппен и Александр Албон.

Пятикратный чемпион мира и лидер сезона Льюис Хэмилтон занял шестое место, пропустив также вперед партнера по «Мерседесу» Валттери Боттаса.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят стал 17-м, оказавшись впереди своего нового партнера Пьера Гасли.

Вторые свободные заезды начнутся в 16:00 (мск).

Спа (Бельгия)

Чемпионат мира

13-й этап

Гран-при Бельгии

1-я практика

1. Себастьян Феттель (Германия, «Феррари») – 1.44,574

2. Шарль Леклер (Монако, «Феррари») – +0,214

3. Макс Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл») – +0,933

4. Александр Албон (Таиланд, «Ред Булл») – +1,010

5. Валттери Боттас (Финляндия, «Мерседес») – +1,308

6. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») – +1,399

7. Лэнс Стролл (Канада, «Рейсинг Пойнт») – +1,624

8. Даниэль Риккардо (Австралия, «Рено») – +1,852

9. Серхио Перес (Мексика, «Рейсинг Пойнт») – +1,859

10. Карлос Сайнс (Испания, «Макларен») – +1,983…

17. Даниил Квят (Россия, «Торо Россо») – +3,062