Феттель победил в первой практике Гран-при Бельгии, Квят – 17-й

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель показал лучший результат в первой практике 13-го этапа чемпионата мира Гран-при Бельгии на трассе «Спа-Франкоршам».
32-летний немец опередил своего партнера Шарля Леклера на 0,214 секунды. Следом расположились два представителя «Ред Булл» – Макс Ферстаппен и Александр Албон.
Пятикратный чемпион мира и лидер сезона Льюис Хэмилтон занял шестое место, пропустив также вперед партнера по «Мерседесу» Валттери Боттаса.
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят стал 17-м, оказавшись впереди своего нового партнера Пьера Гасли.
Вторые свободные заезды начнутся в 16:00 (мск).
Спа (Бельгия)
Чемпионат мира
13-й этап
Гран-при Бельгии
1-я практика
1. Себастьян Феттель (Германия, «Феррари») – 1.44,574
2. Шарль Леклер (Монако, «Феррари») – +0,214
3. Макс Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл») – +0,933
4. Александр Албон (Таиланд, «Ред Булл») – +1,010
5. Валттери Боттас (Финляндия, «Мерседес») – +1,308
6. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») – +1,399
7. Лэнс Стролл (Канада, «Рейсинг Пойнт») – +1,624
8. Даниэль Риккардо (Австралия, «Рено») – +1,852
9. Серхио Перес (Мексика, «Рейсинг Пойнт») – +1,859
10. Карлос Сайнс (Испания, «Макларен») – +1,983…
17. Даниил Квят (Россия, «Торо Россо») – +3,062