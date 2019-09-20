Ферстаппен победил в первой практике в Сингапуре, Квят – девятый В тройку вошли Феттель и Хэмилтон.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем первых свободных заездах на 15-м этапе чемпионата мира Гран-при Сингапура на городской трассе в Марина-Бэй.

21-летний голландец проехал 21 круг, из них лучший – за 1 минуту 40,259 секунды. Он опередил попавших в тройку лучших немца Себастьяна Феттеля из «Феррари» и британца Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал девятый результат, опередив своего партнера по команде Пьера Гасли.

Отметим, что занявший четвертое место Валттери Боттас из «Мерседеса» угодил в ограждение. А победитель двух предыдущих этапов Шарль Леклер занял 19-е место, столкнувшись с проблемой с коробкой передач.

Марина-Бей (Сингапур)

Чемпионат мира

15-й этап

Гран-при Сингапура

1-я практика

1. Макс Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл») – 1.40,259

2. Себастьян Феттель (Германия, «Феррари») – +0,167

3. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») – +0,666

4. Валттери Боттас (Финляндия, «Мерседес») – +1,077

5. Александр Албон (Таиланд, «Ред Булл») – +1,208

6. Нико Хюлькенберг (Германия, «Рено») – +1,553

7. Карлос Сайнс-младший (Испания, «Макларен») – +1,707

8. Ландо Норрис (Великобритания, «Макларен») – +1,921

9. Даниил Квят (Россия, «Торо Россо») – +2,046

10. Пьер Гасли (Франция, «Торо Россо») – +2,118