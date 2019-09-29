Борис Ротенберг: Создание российской команды «Формулы-1»? Все возможно, главное, прикладывать усилия Основатель и руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг не исключил возможности создания российской команды в «Формуле-1».

- Создание российской команды «Формулы-1»? Чем больше команд, тем больше возможностей для процветания наших гонщиков. Все возможно, главное, прикладывать усилия. Это, в первую очередь, финансовые расходы, - приводит слова Ротенберга «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что команды Формулы-1 на встрече с представителями FIA (Международной федерации автоспорта) договорились о переносе сроков утверждения нового технического регламента на октябрь