Борис Ротенберг: Создание российской команды «Формулы-1»? Все возможно, главное, прикладывать усилия - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
29 сентября 2019 14:04Формула-1

Борис Ротенберг: Создание российской команды «Формулы-1»? Все возможно, главное, прикладывать усилия

Основатель и руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг не исключил возможности создания российской команды в «Формуле-1».

- Создание российской команды «Формулы-1»? Чем больше команд, тем больше возможностей для процветания наших гонщиков. Все возможно, главное, прикладывать усилия. Это, в первую очередь, финансовые расходы, - приводит слова Ротенберга «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что команды Формулы-1 на встрече с представителями FIA (Международной федерации автоспорта) договорились о переносе сроков утверждения нового технического регламента на октябрь

«Что дальше? Посмотрим». Трусовой мало двух рекордов и трех четверных? Возвращаемся к феноменальному выступлению 15-летней россиянки Александры Трусовой, которая на первом же «взрослом» турнире установила два мировых рекорда. 22.09.2019 16:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Трусова установила два мировых рекорда на турнире в Словакии Камила Валиева: Я не воспринимаю четверные прыжки заоблачными Татьяна Тарасова: У Загитовой – лучший тренер в мире
Не пугай нас так больше, Артемий Легендарный клуб с Манхэттена получил то, что давно хотел. Как бы ни складывался матч для «Рейнджерс», одно можно гарантировать – скучно не будет никому! Тренер ньюйоркцев Дэвид Куинн уже сравнил игру звена Артемия Панарина со знаменитым баскетбольным шоу «Гарлем Глобтроттерс». 25.09.2019 15:45 Хоккей Славин Виталий
Свежие ТВ-рейтинги: Хабиб круче футбола, но все-таки не первый Сегодня опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Сразу три спортивные трансляции из первой декады сентября вошли в первую десятку 2019 года. 18.09.2019 13:37 ММА Тигай Лев
Шамиль Шахбулатов: Мирзаев – хороший парень. Почему его недолюбливают? Российский боец Шамиль Шахбулатов рассказал о победе над Расулом Мирзаевым на турнире ACA 99. 29.09.2019 08:00 ММА Усачев Владислав
Еще по теме:
Лига ACA объявила все даты и города проведения турниров в 2019 году Вице-президент ACA Асланбек Бадаев: Война в «клетке» ожидает зрителей боя Исмаилов – Фролов Лига ACA проведет открытую встречу с болельщиками в Москве
Лучшие три трикселя в истории. Туктамышева превзошла Кихиру, Лю и даже Асаду На скромном внутреннем турнире в Петербурге Елизавета Туктамышева установила рекорд: таких идеальных трех тройных акселей женщины не прыгали никогда. 28.09.2019 14:30 Фигурное катание Тигай Лев
Алексей Олейник: Поражение – это маленькая смерть Известный российский боец-тяжеловес Алексей Олейник, выступающий в UFC, рассказал о поражениях от Алистара Оверима и Уолта Харриса, назвал свой максимальный вес, оценил шансы Александра Волкова в бою с Жуниором Дос Сантосом и озвучил сроки возвращения в октагон. 19.09.2019 09:00 ММА Усачев Владислав
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий
Уральцы – на щите, армейцы и «барсы» – на коне. Обзор игрового дня в КХЛ Уральцы – «Магнитка» и «Трактор» – потерпели очередные поражения в родных стенах, а чемпион ЦСКА на классе разгромил в гостях «Йокерит». 25.09.2019 22:15 Хоккей Домрачев Владислав
Магомед Исмаилов: Какой ущерб нанес мне Фролов? У меня болят кулаки Российский боец ММА Магомед Исмаилов сказал, что с большим уважением относится к Артему Фролову, которого он победил на турнире в Москве. 28.09.2019 16:30 ММА Усачев Владислав
Была зеленая – стала черная. Туктамышева показала новую короткую программу Экс-чемпионка мира Елизавета Туктамышева легко выиграла короткую программу на этапе Кубка Санкт-Петербурга – с новой музыкой и очень высокими оценками. 26.09.2019 12:45 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
14:04 Формула-1 Борис Ротенберг: Создание российской команды «Формулы-1»? Все возможно, главное, прикладывать усилия
13:57 Футбол Виктор Гончаренко: ЦСКА контролировал игру и в первом, и во втором таймах
13:54 Авто/Мото Мацусита и Мазепин отправлены в больницу после аварии на первом круге гонки «Формулы-2»
13:45 Футбол Никола Влашич: Первое место в таблице – по праву наше
13:31 Волейбол Серджио Бузато: Всегда приятно играть против сборной Бразилии
13:26 Футбол «Арсенал» разгромил «Краснодар» в молодежном первенстве
13:19 Футбол ЦСКА в гостях разгромил «Урал» и вышел в лидеры РПЛ
13:02 Футбол Хасанби Биджиев: «Локомотив» выглядел более цельно, чем «Зенит», и заслуженно победил
12:56 Футбол СМИ: дом полузащитника «Реала» ограбили во время матча с «Атлетико»
12:44 Футбол Траньков рассказал, почему удалил комментарий с критикой в адрес Смолова
12:32 Футбол «Чертаново» на выезде обыграл «Луч»
12:19 Футбол Гжегож Крыховяк: «Локомотив» показал, что может выиграть чемпионат
12:13 Футбол Бригада арбитров из Израиля назначена на матч «Локомотив» – «Атлетико»
12:00 Теннис Кузнецова проиграла Макхэйл в первом раунде турнира в Пекине
11:52 Футбол Смолов извинился перед Семаком за комментарии во время матча
11:40 Футбол Олег Терехин: «Локомотив» способен победить «Атлетико» за счет бойцовских качеств
11:19 Футбол Олег Терехин: В «Динамо» подвезли неплохих игроков, но нужно время
11:12 Хоккей Рантанен согласовал с «Колорадо» шестилетний контракт
11:01 Теннис Блинкова проиграла Путинцевой в первом круге турнира в Пекине
10:41 Футбол Арнор Сигурдссон: ЦСКА в матче с «Уралом» надо воспользоваться своими моментами
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика