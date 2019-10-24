Квят заработал одно очко благодаря дисквалификации «Рено» на Гран-при Японии Риккардо и Хюлькенберг исключены из протокола.

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Пилот «Торо Россо» Даниил Квят поднялся на десятое место в протоколе Гран-при Японии после дисквалификации пилотов «Рено» Даниэля Риккардо и Нико Хюлькенберга, сообщает Motorsport.com.

Французская команда наказана после того, как судьи удовлетворили протест «Рейсинг Пойнт» на технические нарушения в работе тормозов на болидах Риккардо и Хюлькенберга.

Напомним, австралиец завершил гонку на шестом месте, а немец – на десятом. Теперь их результаты аннулированы.

Кроме того, Квят поднялся на 11-е место в общем зачете. Теперь у него 34 очка, как и у Риккардо с Хюлькенбергом.

18-й этап чемпионата мира – Гран-при Мексики – пройдет с 25 по 27 октября на автодроме в Мехико.