Квят заработал одно очко благодаря дисквалификации «Рено» на Гран-при Японии - Советский спорт
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24 октября 2019 16:27Формула-1Липкин Антон

Квят заработал одно очко благодаря дисквалификации «Рено» на Гран-при Японии

Риккардо и Хюлькенберг исключены из протокола.

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят поднялся на десятое место в протоколе Гран-при Японии после дисквалификации пилотов «Рено» Даниэля Риккардо и Нико Хюлькенберга, сообщает Motorsport.com.

Французская команда наказана после того, как судьи удовлетворили протест «Рейсинг Пойнт» на технические нарушения в работе тормозов на болидах Риккардо и Хюлькенберга.

Напомним, австралиец завершил гонку на шестом месте, а немец – на десятом. Теперь их результаты аннулированы.

Кроме того, Квят поднялся на 11-е место в общем зачете. Теперь у него 34 очка, как и у Риккардо с Хюлькенбергом.

18-й этап чемпионата мира – Гран-при Мексики – пройдет с 25 по 27 октября на автодроме в Мехико.

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