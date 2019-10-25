Даниил Квят – о дисквалификации «Рено»: Это не самый лучший способ набрать очки

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят высказался о том, что набрал одно очко за десятое место на Гран-при Японии после аннулирования результатов пилотов «Рено» Даниэля Риккардо и Нико Хюлькенберга.
«Само собой, это не самый лучший способ набрать очки, – приводит Motorsport.com слова 25-летнего российского пилота. – Но в то же время моя гонка была хорошей, и после финиша я был разочарован, что мы не добрались до очков.
В любом случае, это хорошие новости для команды. Это не меняет моих ощущений, но мы ведем напряженную борьбу в Кубке конструкторов».
Французская команда наказана после того, как судьи удовлетворили протест «Рейсинг Пойнт» на технические нарушения в работе тормозов на болидах Риккардо и Хюлькенберга.
Квят поднялся на 11-е место в общем зачете. Теперь у него 34 очка, как и у Риккардо с Хюлькенбергом.
18-й этап чемпионата мира – Гран-при Мексики – пройдет с 25 по 27 октября на автодроме в Мехико.
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