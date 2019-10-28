Квят опустился на 11-е место Гран-при Мексики из-за штрафа за столкновение с Хюлькенбергом - Советский спорт
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28 октября 2019 07:42Формула-1Липкин Антон

Квят опустился на 11-е место Гран-при Мексики из-за штрафа за столкновение с Хюлькенбергом

Пилот «Торо Россо» получил штраф в десять секунд.

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят опустился с девятого на 11-е место в итоговом протоколе 18-го этапа чемпионата мира Гран-при Мексики на Автодроме братьев Родригес в Мехико, сообщает Sky Sports.

25-летний российский пилот был оштрафован на десять секунд за столкновение с немцем Нико Хюлькенбергом на последнем круге. Таким образом, на девятое место поднялся партнер Квят – француз Пьер Гасли, а десятым стал Хюлькенберг.

В итоге Квят не набрал очков в Мехико и в общем зачете пилотов опустился на 13-е место, пропустив вперед двух пилотов «Рено» – Даниэля Риккардо и Хюлькенберга.

Напомним, победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон из Великобритании.

19-й этап чемпионата мира – Гран-при США – пройдет с 1 по 3 ноября в Остине (Техас).

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