Боттас выиграл Гран-при США, Хэмилтон оформил чемпионство, Квят – 12-й Льюис Хэмилтон стал шестикратным чемпионом мира.

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Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас одержал победу на 19-м этапе чемпионата мира Гран-при США на трассе в Остине.

Стартовавший с поула 30-летний финн выиграл четвертую гонку в сезоне, опередив своего партнера Льюиса Хэмилтона, который в шестой раз стал чемпионом мира. В свою очередь Боттас гарантировал себе второе место по итогам сезона.

Третьим финишировал голландец Макс Ферстаппен, поднявшийся на четвертое место в общем зачете.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят финишировал десятым, однако, как и неделю назад, получил штраф за столкновение с Серхио Пересом на последнем круге и опустился на 12-е место.

20-й этап чемпионата мира – Гран-при Бразилии пройдет 17 ноября на автодроме в Сан-Паулу.

Остин (США)

Чемпионат мира

19-й этап

Гран-при США

Гонка

1. Валттери Боттас (Финляндия, «Мерседес»)

2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес»)

3. Макс Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл»)

4. Шарль Леклер (Монако, «Феррари»)

5. Александр Албон (Таиланд, «Ред Булл»)

6. Даниэль Риккардо (Австралия, «Рено»)

7. Ландо Норрис (Великобритания, «Макларен»)

8. Карлос Сайнс (Испания, «Макларен»)

9. Нико Хюлькенберг (Германия, «Рено»)

10. Серхио Перес (Мексика, «Рейсинг Пойнт»)

11. Кими Райкконен (Финляндия, «Альфа Ромео»)

12. Даниил Квят (Россия, «Торо Россо»)

13. Лэнс Стролл (Канада, «Рейсинг Пойнт»)

14. Антонио Джовинацци (Италия, «Альфа Ромео»)

15. Ромен Грожан (Франция, «Хаас»)

16. Пьер Гасли (Франция, «Торо Россо»)

17. Джордж Расселл (Великобритания, «Уильямс»)

18. Кевин Магнуссен (Дания «Хаас»)