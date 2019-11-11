Нико Хюлькенберг: Когда многих пилотов увольняли, я по-прежнему был востребован Немец, скорее всего, покинет Формулу-1 в следующем сезоне.

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг высказался о своей карьере в Формуле-1, которую он, скорее всего, покинет в следующем сезоне.

«Я много чего добился, – приводит Motorsport.com слова 32-летнего немца. – Я провел в Формуле-1 немало сезонов, выступал очень стабильно. И когда многих других пилотов увольняли – или они не могли найти работу, я по-прежнему был востребован, меня приглашали в команды, я зарабатывал деньги. Это многое говорит о мне как о пилоте.

Конечно, хотелось бы иметь статистику получше, набрать больше очков, завоевать подиумы и победы – но были объективные причины того, почему сделать это не получилось».

Напомним, ранее «Рено» объявил, что в следующем сезоне место Хюлькенберга займет француз Эстебан Окон.

На данный момент остаются четыре вакансии на место призового пилота в следующем сезоне, причем три из них у команд системы «Ред Булл», где уже заявили, что сохранят нынешних гонщиков и определят лишь их распределение между «Ред Булл» и «Торо Россо». А еще одно свободное место – в «Уильямсе» – не заинтересовало самого Хюлькенберга.

Хюлькенберг выступает в Формуле-1 с 2010 года с перерывом в один год. Его командами были «Уильямс» (2010), «Форс Индия» (2012, 2014-2016), «Заубер» (2013), «Рено» (2017-2019).