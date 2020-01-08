Сергей Сироткин: Мое возвращение в «Формулу-1» маловероятно - Советский спорт
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08 января 2020 13:51Формула-1Нечаев Юрий

Сергей Сироткин: Мое возвращение в «Формулу-1» маловероятно

Россиянин на протяжении одного сезона выступал за «Вильямс».

Российский пилот Сергей Сироткин рассказал, что не верит в возвращение в «Формулу-1».

«Я бы хотел вернуться к гонкам, но не говорю о «Формуле-1», - цитирует GP Today Сироткина. - Я все еще мечтаю и верю, что мне есть что показать, но это маловероятно. Прошлый год научил меня любить свою работу. Когда нет возможности участвовать в гонках, ты понимаешь, что это твое призвание».

Напомним, Сироткин является двукратным бронзовым призером гоночной серии GP2. В сезоне 2018 года он выступал в «Формуле-1» за команду «Вильямс». Россиянин набрал одно очко и по итогам сезона занял 20-е место в зачете пилотов.

В сезоне 2019 года Сироткин занял должность резервного пилота команд «Рено» и «Макларен». Его основными задачами стали работа во время гоночных уик-эндов и тесты на симуляторе.

Новый сезон автогонок «Формула-1» стартует 15 марта в Австралии.

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