Источник: Риккардо уже подписал контракт с «Маклареном» Австралиец заменит в британской команде Карлоса Сайнса, который уходит в «Феррари».

Журналист Sky Sport Italia Лео Туррини прокомментировал предстоящий переход Карлоса Сайнса-младшего в «Феррари», а также заявил о том, что испанского пилота в «Макларене» заменит Даниэль Риккардо.

Вот, что заявил Туррини в эфире Radio24:

«Сайнс – сильный гонщик, но следует сказать, что за несколько лет он завоевал лишь один подиум, хотя и возможностей было не так много. Это не то имя, которое грело бы душу.

Риккардо? Похоже, он уже подписал контракт с «Маклареном».

Бывший пилот «Ред Булла» Риккардо с прошлого года выступает за «Рено». В чемпионате-2019 30-летний австралиец занял девятое место, набрав 54 очка.