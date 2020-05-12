Источник: Риккардо уже подписал контракт с «Маклареном»

Журналист Sky Sport Italia Лео Туррини прокомментировал предстоящий переход Карлоса Сайнса-младшего в «Феррари», а также заявил о том, что испанского пилота в «Макларене» заменит Даниэль Риккардо.
Вот, что заявил Туррини в эфире Radio24:
«Сайнс – сильный гонщик, но следует сказать, что за несколько лет он завоевал лишь один подиум, хотя и возможностей было не так много. Это не то имя, которое грело бы душу.
Риккардо? Похоже, он уже подписал контракт с «Маклареном».
Бывший пилот «Ред Булла» Риккардо с прошлого года выступает за «Рено». В чемпионате-2019 30-летний австралиец занял девятое место, набрав 54 очка.
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