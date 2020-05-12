Макс Ферстаппен: За «Феррари» будет выступать Сайнс, а не я или Риккардо Голландский гонщик прокомментировал слухи о перестановках в итальянской команде.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что он точно не будет выступать за «Феррари» после ухода Себастьяна Феттеля. Голландец считает, что новым пилотом «Скудерии» станет испанец Карлос Сайнс.

«Думаю в ближайшее время мы узнаем кто заменит Феттеля, – заявил Ферстаппен, отвечая на вопросы Дэвида Култхарда в эфире инстаграма. – Это совершенно точно не я. Я остаюсь в «Ред Булле». «Феррари» – великая команда, и уверен, что они примут правильное решение.

Сайнс или Риккардо? Думаю, это будет человек с испанской фамилией, а не с итальянской».

Напомним, что итальянская пресса утверждает, что в ближайшие 48 часов «Феррари» официально объявит о заключении контракта с 25-летним гонщиком «Макларена» Карлом Сайнсом на следующий сезон. Испанец должен заменить четырехкратного чемпиона мира Феттеля, чье соглашение рассчитано до конца чемпионата-2020.