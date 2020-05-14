Даниэль Риккардо: Хочу завершить в «Рено» на высокой ноте Спортсмен представляет французский коллектив с 2019 года. В прошлом сезоне он занял девятое месте в личном зачете.

Австралийский гонщик Даниэль Риккардо, выступающий за «Рено», прокомментировал подписание многолетнего контракта с «Маклареном».

Напомним, 30-летний спортсмен начнет выступать за британскую команду в сезоне-2021.

«Хочу поблагодарить за время, проведенное в этой команде. Меня хорошо приняли. Впрочем, наше сотрудничество еще не закончилось. Не могу дождаться момента, чтобы вернуться на стартовую решетку.

Новая глава в моей карьере еще не началась. Давайте закончим в «Рено» на высокой ноте», – написал австралиец в своем Instagram.