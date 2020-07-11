Хэмилтон завоевал поул-позишн на Гран-при Штирии, Квят – 14-й

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации второго этапа чемпионата мира Гран-при Штирии на трассе в Шпильберге.
35-летний британец показал лучшее время в дождевых условиях, опередив голландца Макса Ферстаппена из «Ред Булл» и испанца Карлоса Сайнса из «Макларена».
Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят не смог пробиться в третий сегмент и будет стартовать 14-м.
Гонка Гран-при Штирии пройдет в воскресенье. Начало – 16:00 (мск).
Чемпионат мира
2-й этап
Гран-при Штирии
Квалификация
1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес»)
2. Макс Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл»)
3. Карлос Сайнс (Испания, «Макларен»)
4. Валттери Боттас (Финляндия, «Мерседес»)
5. Эстебан Окон (Франция, «Рено»)
6. Ландо Норрис (Великобритания, «Макларен»)
7. Александр Албон (Таиланд, «Ред Булл»)
8. Пьер Гасли (Франция, «Альфа Таури»)
9. Даниэль Риккардо (Австралия, «Рено»)
10. Себастьян Феттель (Германия, «Феррари»)
11. Шарль Леклер (Монако, «Феррари»)
12. Джордж Расселл (Великобритания, «Уильямс»)
13. Лэнс Стролл (Канада, «Рейсинг Пойнт»)
14. Даниил Квят (Россия, «Альфа Таури»)
15. Кевин Магнуссен (Дания, «Хаас»)
16. Кими Райкконен (Финляндия, «Альфа Ромео»)
17. Серхио Перес (Мексика, «Рейсинг Пойнт»)
18. Николя Латифи (Канада, «Уильямс»)
19. Антонио Джовинацци (Италия, «Альфа Ромео»)
20. Ромен Грожан (Франция, «Хаас»)