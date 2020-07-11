ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
11 июля 18:05
автор: Антон Липкин

Хэмилтон завоевал поул-позишн на Гран-при Штирии, Квят – 14-й

Квалификация проходила под дождем.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации второго этапа чемпионата мира Гран-при Штирии на трассе в Шпильберге.

35-летний британец показал лучшее время в дождевых условиях, опередив голландца Макса Ферстаппена из «Ред Булл» и испанца Карлоса Сайнса из «Макларена».

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят не смог пробиться в третий сегмент и будет стартовать 14-м.

Гонка Гран-при Штирии пройдет в воскресенье. Начало – 16:00 (мск).

Чемпионат мира
2-й этап
Гран-при Штирии
Квалификация

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес»)
2. Макс Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл»)
3. Карлос Сайнс (Испания, «Макларен»)
4. Валттери Боттас (Финляндия, «Мерседес»)
5. Эстебан Окон (Франция, «Рено»)
6. Ландо Норрис (Великобритания, «Макларен»)
7. Александр Албон (Таиланд, «Ред Булл»)
8. Пьер Гасли (Франция, «Альфа Таури»)
9. Даниэль Риккардо (Австралия, «Рено»)
10. Себастьян Феттель (Германия, «Феррари»)
11. Шарль Леклер (Монако, «Феррари»)
12. Джордж Расселл (Великобритания, «Уильямс»)
13. Лэнс Стролл (Канада, «Рейсинг Пойнт»)
14. Даниил Квят (Россия, «Альфа Таури»)
15. Кевин Магнуссен (Дания, «Хаас»)
16. Кими Райкконен (Финляндия, «Альфа Ромео»)
17. Серхио Перес (Мексика, «Рейсинг Пойнт»)
18. Николя Латифи (Канада, «Уильямс»)
19. Антонио Джовинацци (Италия, «Альфа Ромео»)
20. Ромен Грожан (Франция, «Хаас»)

источник:
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Скончался футбольный тренер Владимир СальковМедведев дал совет желающим стать президентомСамуэль Жиго: Москва по-прежнему красно-белаяОбладательница самой большой натуральной груди на УкраинеВсе видно. Эмили Ратаковски в прозрачной рубашке произвела фурорКокорин откровенно рассказал о судьбе Ефремова в тюрьме
Хэмилтон завоевал поул-позишн на Гран-при Штирии, Квят – 14-й
Квалификация проходила под дождем.
11.07.2020 18:05
Формула-1
автор: Антон Липкин
Третью свободную практику Гран-при Штирии официально отменили
Ливень в Шпильберге не утихает.
11.07.2020 14:00
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
Квалификацию Гран-при Штирии могут перенести на утро воскресенья
С 11 часов в австрийском Шпильберге продолжается сильный дождь.
11.07.2020 13:19
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
В Формуле-1 ни у кого не нашли коронавирус, сделав более четырех с половиной тысяч тестов
На прошлой неделе чемпионат 2020 года стартовал с четырехмесячным опозданием.
10.07.2020 19:33
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
Ферстаппен выиграл вторую свободную практику Гран-при Штирии. Квят показал 12-й результат
Вторая гонка в австрийском Шпильберге пройдет 12 июня.
10.07.2020 17:59
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
Промоутер Гран-при России рассказал о подготовке трассы в Сочи к гонке Формулы-1 нынешнего сезона
Руководство чемпионата утвердило проведение российского этапа с 25 по 27 сентября.
10.07.2020 17:42
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
Перес показал лучший результат в Штирии, Квят занял 11-е место
Гонка прошла на трассе «Ред Булл Ринг».
10.07.2020 14:09
Формула-1
автор: Артур Гичунцев
Официально: Гран-при в Сочи пройдет с 25 по 27 сентября
Ранее сообщалось, что этап могут отменить из-за закрытия границ.
10.07.2020 12:19
Формула-1
автор: Артур Гичунцев
Гран-при России пройдет 25-27 сентября
Гран-при России чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в нынешнем году пройдет в запланированные сроки.
09.07.2020 14:37
Формула-1
Виталий Петров: У Алонсо не будет шансов на чемпионство в «Рено»
В следующем году Фернандо вернется в команду французского концерна.
08.07.2020 15:19
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика