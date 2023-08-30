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Фигуристка Горбачева впервые прокомментировала историю со своей пропажей

16-летнюю спортсменку нашли в кинотеатре.
Фигуристка Горбачева впервые прокомментировала историю со своей пропажей
30 августа 2023 11:35
автор: Артур Гичунцев
автор фото: Соцсети Алины Горбачевой

Российская фигуристка Алина Горбачева оставила пост в соцсети после истории со своей пропажей.

Ранее сообщалось, что юную спортсменку, найденную в кинотеатре, передали родителям. По словам следователей, она так и не смогла объяснить, что вынудило ее скрываться от родных.

«Прошу прощения, что заставила всех нервничать и переживать за меня. Сейчас все в порядке, я дома с любимым тренером и мамой.

Не волнуйтесь, мой поступок никак не связан с фигурным катанием и Софьей Анатольевной, я буду тренироваться в своей команде и радовать вас новыми выступлениями! У нас все хорошо, не верьте СМИ и горе-блогерам», – написала она.

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