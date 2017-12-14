В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

ЧМ-2018

Не самыми хорошими подробностями начинает обрастать история с допингом российских футболистов, которую пытался раскрутить Григорий Родченков. Ходят слухи, что в Российском футбольном союзе уже лежит список футболистов, на которых у ФИФА что-то есть. Делу якобы готовы не давать ход в обмен на выполнение некоторых условий российской стороной…

Слухи о допинге в российской футбольной сборной обрастают деталями?

Да и в нашей стране за полгода до старта ЧМ-2018 не все в порядке. Проблемы в Саранске – в городе невозможно найти жилье на время проведения матчей мирового первенства. Отели свои номера то ли уже все сдали, то ли еще даже не начали сдавать. Все это дает владельцам частных апартаментов возможность в десятки раз взвинчивать цены, доводя их до абсурда – 100 тысяч рублей в сутки за квартиру, которая в обычное время на ночь сдается за 1700 рублей.

Вы в своем Саранске совсем с ума сошли? 100000 руб/сутки за квартиру на ЧМ-2018

РФПЛ

Мы продолжаем подводить итоги первой части чемпионата России по футболу, который ушел на зимнюю паузу. Сегодня пытаемся понять, нужно ли вообще усиление лидеру турнирной таблицы, московскому «Локомотиву», или команда Юрия Семина, в которой было много травмированных, и так отлично справится.

Бремя лидерства. Нужно ли усиление «Локомотиву»?

Вот, кстати, несколько примеров (в том числе и столичный «Локомотив»), которые доказывают, что наш чемпионат ничем не хуже тех, что принято называть Топ-5 национальными чемпионатами в Европе.

Наш чемпионат очень хорош, осознайте это. Вот примеры вам в помощь

Еще один итог футбольного года в России – читатели «Советского спорта» выбрали лучшего комментатора. Им стал Геннадий Орлов. Это стало отличным поводом для интервью с мэтром и кумиром тысяч любителей футбола в нашей стране.

Геннадий Орлов: Говорю, что думаю. Сколько у меня из-за этого проблем!

Еще одно свежее интервью от авторов «Советского спорта» - с Михаилом Галактионовым, исполняющим обязанности главного тренера грозненского «Ахмата». Наставник завершил год на, в общем-то, позитивной ноте, сыграв с «Зенитом» вничью, но поможет ли ему это убрать приставку и.о. из названия должности?

Михаил Галактионов: Буду ли дальше работать с «Ахматом», зависит не от меня

«Зенит», кстати, уже постфактум оштрафовали по итогам матча со «Спартаком». Сине-бело-голубой клуб пострадал за своего фаната, который в матче с красно-белыми принялся демонстрировать семейному сектору соперника свои интимные прелести прямо по ходу встречи. Это едва не спровоцировало массовую драку на секторе. Внизу видео - внимание, 18+!

«Зенит» оштрафован из-за болельщика, который показал интимные части тела в матче со «Спартаком»

Кто куда

Зимняя пауза – самое время для трансферов, каникул и стажировок. Накануне проскочил слух о том, что Александр Ташаев из московского «Динамо» может перебраться в столичный «Спартак». Так это или нет, никто не расскажет, но мы точно уверены, что следующим летом, по окончании срока действия контракта, игрок бело-голубых пойдет на повышение.

Ташаев уйдет из «Динамо» на повышение. Будьте уверены

Воспользовавшись паузой в чемпионате, главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько и специалист по физподготовке команды Рамиль Шарипов отправились на стажировку в Испанию – в мадридский «Атлетико», о чем с гордостью рассказывают социальные сети красно-белого клуба.

ФОТО ДНЯ: Гунько проходит стажировку в мадридском «Атлетико»

С 10 по 17 декабря главный тренер нашей второй команды Дмитрий Гунько и специалист по физподготовке «Спартака-2» Рамиль Шарипов стажируются в «Атлетико» (Мадрид).https://t.co/9dA9vEtf2X pic.twitter.com/fUMFG0afFp — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) December 13, 2017

Там же, кстати, побывали и представители московского ЦСКА. Они ознакомились с методикой работы академии «матрасников», посетили стадион резервной команды и встретились с директором «Атлетико» Мигелем Анхелем Руисом. Помимо российского клуба академию посетили тренеры из Англии, Южной Кореи, Японии и Китая.

Представители ЦСКА прошли стажировку в академии «Атлетико»

Валерий Карпин не ездил на стажировку в Испанию – он там работал. Сейчас же Валерий Георгиевич продолжает оставаться безработным и рассматривает разные варианты трудоустройства. Один из них, если верить слухам, - казахский «Иртыш». Правда, на пост главного тренера команды претендуют также Ташуев, Билялетдинов и Заваров.

Карпин, Ташуев, Билялетдинов и Заваров претендуют на пост главного тренера «Иртыша»