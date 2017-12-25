Пока клубы находятся на перерыве, а футболисты – в теплых краях, нам остается обсуждать трансферы и подводить итоги года.

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе, которые вы могли пропустить на выходных.

Мутко уходит?

Главное событие футбольной России понедельника – многострадальный исполком Российского футбольного союза. Изначально запланированный на вторник, он был перенесен на 25 декабря по причинам, которые нам объяснить не удосужились. В повестке дня много пунктов, но все ждут того, чего в официальной программе нет – отставки Виталия Мутко с поста президента РФС. Мы уже даже возможных кандидатов на это должность набросали…

Кто сменит Виталия Мутко во главе РФС? 6 кандидатов, реальных и не очень

Правда, за последнюю неделю ситуация уже менялась несколько раз. Видимо, Виталий Леонтьевич ведет отчаянную борьбу за свой пост и без боя сдаваться не собирается. Неужели его отставка откладывается?

Исполком РФС: революции не будет

«Спартак» и Кокорин – лучшие

Продолжая подводить итоги уходящего года, мы решили посчитать, какой же из клубов в календарном году набрал больше всего очков. Оказалось, что чемпионом 2017 года стал московский «Спартак», который ко всему прочему еще и больше всех забил. Интересно, что ЦСКА стал вторым с лучшей разницей забитых и пропущенных мячей, отстав от красно-белых всего на одно очко.

«Спартак» — чемпион-2017

Свой, пожалуй, лучший сезон в чемпионате России проводит Александр Кокорин. Но с прошлого сезона прибавил не он один. Мы собрали пятерку футболистов, которые с лета пережили настоящее преображение.

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Кто куда

Теперь о трансферах. Начнем с того перехода, который может не состояться. Летом 2018 года свободным агентом должен стать защитник «Спартака» Андрей Ещенко. Но этого скорее всего не произойдет, ведь «Спартак» вроде как начал со своим игроком переговоры о продлении контракта.

СМИ: «Спартака» ведет переговоры с Ещенко о продлении контракта

Одним из самых громких зимних переходов в России может стать уход Олега Шатова из «Зенита». По статистике он – автор наибольшего количества результативных передач за клуб из всех, кто сейчас есть в «Зените» на контракте. Однако уже второй тренер сине-бело-голубых подряд просто отказывается видеть его в основе. Вот футболист накануне ЧМ-2018 вынужден искать новую команду. На него претендуют сразу четыре клуба, но реальных претендента всего два.

На Шатова претендуют четыре клуба. Где же он окажется?

Пока Шатов может покинуть команду, кто-то наверняка может к ней присоединиться, ведь Роберто Манчини уже намекал на то, что ему маловато игроков. Вот мы и прикинули, какие позиции итальянскому тренеру не мешало бы усилить, а где можно и глубины состава добавить.

Дайте Манчини еще 15 миллионов, может что получится. Все о трансферах «Зенита»

Если в отношении «Зенита» все эти разговоры еще как-то обоснованы, то казанскому «Рубину» с его многомиллионными долгами перед футболистами можно лишь вспоминать, какие трансферы могли бы произойти… Так, например, в команде летом могли оказаться и Кузяев, и Ерохин, и Полоз… Но все они поехали в «Зенит».

«Рубин» мог летом приобрести Кузяева, Полоза и Ерохина

Чтобы хоть как-то выкарабкаться из ямы, «Рубину» надо сбросить дорогостоящий и высокооплачиваемый балласт, оставленный предыдущим тренером и менеджментом. Начать могут со швейцарского игрока Морица Бауэра, которым якобы интересуется «Базель». Стоит футболист не так дорого и получает не так много, но надо же с чего-то начинать.

Мориц Бауэр может перейти в «Базель»

«Локомотив», идущий в лидерах, может лишиться одного игрока. Еще недавно Виталий Денисов был одним из важнейших звеньев в железнодорожной цепочке, а теперь – все больше остается на лавке. Не удивительно, что игрок начал рассматривать другие варианты, как, например, возможный переход в турецкий «Фенербахче».

Виталий Денисов может стать игроком «Фенербахче»