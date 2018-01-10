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В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе. Главный футбольные новости зимы в России – трансферные. С них, пожалуй, и начнем.

Все мы с нетерпением ждем первых трансферов от московского «Спартака». Главная цель пока – бразильский центральный защитник Лукас Вериссимо. За него красно-белые готовы заплатить «Сантосу» 6 млн евро, но клуб хочет больше. Как назло, тут же появился какой-то «английский клуб», готовый якобы заплатить за игрока 8 млн евро.

СМИ: В «Сантосе» ждут более выгодного предложения по Вериссимо, чем от «Спартака»

Еще один бразильский защитник может приехать на базу в Тарасовку. На этот раз речь идет о старом красно-белом знакомом –  Маурисио. В прошлом сезоне москвичи уже арендовали его у римского «Лацио». Теперь стало окончательно понятно, что в Италии футболист не пригодится. Теперь речь идет о полноценном трансфере за 1,5 млн евро.

СМИ: Трансфер Маурисио в «Спартак» обойдется в 1,5 миллиона евро

Все это – предположения. Но есть из стана чемпионов и фактическая информация. На первом сборе команды на просмотре будет центральный полузащитник с известной фамилией – Еременко. Только это будет не Роман, все еще дисквалифицированный за употребление кокаина, а его младший брат Сергей, права на которого принадлежат швейцарскому «Базелю».

Сергей Еременко прибыл на просмотр в «Спартак»

Есть потенциальный новичок и в ЦСКА. Вот только в армейском клубе игрок проходит не просмотр, а медицинский осмотр. Все формальности по покупке полузащитника хорватского «Славена Белупо» Кристияна Бистровича уже улажены – осталось получить добро от медиков и поставить подпись под контрактом.

Полузащитник «Славена Белупо» Бистрович проходит медосмотр в ЦСКА

Есть в армейском клубе и полноценный новичок. На замену Натхо и Миланову красно-синими приобретен 17-летний Данила Янов из футбольного клуба ПФЛ «Строгино».

ЦСКА пополнил состав игроком из ФК «Строгино»

Если в московские клубы все едут, то из «Рубина», судя по всему, начинается большой исход легионеров. Первым этой зимой команду покидает швейцарско-австрийский защитник Мориц Бауэр, за вполне приемлемую сумму перебирающийся в английский «Сток Сити».

Защитник «Рубина» Бауэр перешел в «Сток Сити»

Если из «Рубина» бегут иностранные футболисты, то из «Зенита» может сбежать иностранный тренер Роберто Манчини. Он уже входит в тройку главных претендентов на пост наставника сборной Италии.

СМИ: Манчини в тройке претендентов на пост главного тренера сборной Италии

Роберто, как впрочем и раньше, не скрывает своей заинтересованности в вакантной позиции. В случае предложения он без зазрений совести расторгнет долгосрочный контракт с «Зенитом» и отправится на родину – навстречу работе мечты. Правда, перед этим ему наверняка придется заплатить кругленькую сумму неустойки «Зениту».

Роберто Манчини: об уходе Кришито, работе в сборной Италии и ситуации в «Зените»

Проблем хватает и в «Амкаре». Правда, несмотря на все финансовые неурядицы, тренер из клуба бежать не собирается. Гаджи Гаджиев откровенно рассказал нам о том, что творится в футбольном клубе из Перми.

Гаджи Гаджиев: Этот сезон «Амкар» доиграет. Что будет дальше, пока не ясно

На российский футбол надвигается страшная беда – допинг. Обвинения в употреблении запрещенных препаратов все ближе к игрокам нашей сборной. Нам стали известны коды футболистов, которые присутствуют в «списке Макларена». Мы даже расшифровали их. Оказывается, в списке значится капитан «Спартака» Денис Глушаков, на позиции которого выступает потенциальный новичок красно-белых Сергей Еременко. Кроме Глушакова в списке есть и Акинфеев, и Дзагоев, и Шатов с Самедовым…

В списке Макларена обнаружились Акинфеев, Дзагоев и Глушаков. И что теперь?

От серьезных вопросов – к еще более серьезным. Ведь нет ничего важнее семьи. Накануне стало известно о свадьбе Дмитрия Тарасова. Это уже его третья церемония. Она прошла достаточно скромно, судя по доступным пока фото. То ли это уже вошло в привычку игрока, то ли все было организовано в спешке, ведь новая избранница полузащитника «Локомотива», модель Анастасия Костенко, ждет ребенка.

Дмитрий Тарасов женился в третий раз (фото)

Громкий случай произошел и с другой футбольной женой – Алисой Аршавиной. В канун нового года «Аэрофлот» снял пассажирку, летевшую к мужу в Алма-Ату с рейса. По версии мамаши ее выпроводили из самолета за то, что она хотела сменить подгузник ребенку. Но есть и другая версия – от авиакомпании.

Ваши ожидания – ваши проблемы. Жена Аршавина – «крутая мамаша» или жертва?

После этого начали всплывать другие случаи, когда Алиса вела себя, скажем так, не совсем адекватно. В очередной раз представляясь сотрудником ФСБ, она, например, грозилась отрезать пальцы модели, которая на видео слегка приобняла ее суженного ради фотографии.

Жена Аршавина угрожает отрезать пальцы девушке, обнимавшей ее мужа

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