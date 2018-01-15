В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях выходных в российском футболе.

Не поверите, но главное событие выходных в отечественном футболе, – публикация в официальном твиттере «Спартака». Красно-белые на летних сборах реализовали потрясающую идею – каждый день клубный твиттер ведет один из футболистов. В субботу таким игроком был лучший защитник чемпионов и новый игрок центра обороны сборной России Георгий Джикия. В одной из публикаций игрок выложил в интернет фотографию занимающихся под палящим солнцем бразильских игроков «Спартака», сопроводив все это безобидной на первый взгляд подписью: «смотрите, как шоколадки тают на солнце».

«Спартак» тает, как шоколадка. Черное дело красно-белых

Как вы уже поняли, запись казалась безобидной только на первый взгляд и только очень ограниченному кругу лиц, в том числе Георгию Джикии и представителям пресс-службы действующих чемпионов страны. Этот случай стал примером, когда даже российские журналисты заметили явные проявления расизма. Вернее так, российские журналисты поняли, что за эту публикацию «Спартаку» крепко достанется от иностранных СМИ. Но никто и подумать не мог, что впервые на подобную публикацию отреагирует ФИФА! Международная федерация футбола выступила с осуждением. Это уже бросает тень на всю нашу страну, особенно накануне домашнего чемпионата мира, ведь «Спартак» - чемпион, лицо нашего футбола.

ФИФА осуждает сообщение в «Твиттере» «Спартака» про «тающие шоколадки»

«Спартаку» пришлось оперативно принимать какие-то меры. Сначала клуб принес извинения: «Спартак» приносит извинения за неудачное высказывание в официальном твиттере клуба всем, кого оно могло задеть. Спортсмен никого не хотел обидеть, а просто неудачно пошутил».

«Спартак»: Приносим извинения за неудачное высказывание в твиттере

Потом, когда стало понятно, что так просто красно-белым не отделаться, в сети появилось видео, на котором центральный полузащитник команды Фернандо, один из героев нашумевшей публикации, рассказывает, что в команде нет расизма, говоря явно заученную фразу.

Фернандо: В «Спартаке» нет расизма (фото, видео)

Но и этого оказалось недостаточно. Вечером в субботу в интернете появилось еще одно видео, на котором все три бразильских игрока «Спартака», Луис Адриано, Педро Роша и Фернандо, обнимают Георгия Джикию и говорят, что он – легенда «Спартака», а расизмом в команде и не пахнет.

Спартаковские бразильцы: «Джикия - наш друг, наш брат!» pic.twitter.com/LtswcqPiW4 — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) January 13, 2018

С самым забавным заявлением выступил коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко. «Пытаюсь найти ответ на вопрос, навеянный мыслями об отпуске и вчерашней "жаркой" темой. Когда мы приезжаем на море и идем первый раз загорать, меня жена иногда подкалывает по-доброму: "О, сметана на солнце пришла обгорать". Вот и думаю теперь — расизм это или нет? А то вдруг…» - написал Атаманенко у себя в твиттере. Видимо, в «Спартаке» и правда проблемы с расизмом – в команде просто не понимают, что это такое.

Коммерческий директор «Спартака": Меня жена называет сметаной. И это не расизм

На этих выходных иностранная пресса нападала на российский футбол не только из-за расизма. Муссировалась набившая оскомину тема допинга. Теперь на западе утверждают, что на ЧМ-2018 сборная России планировала использовать допинг. Якобы, и на этом турнире наши спортивные власти хотели подменять баночки с анализами игроков, чтобы те безнаказанно употребляли запрещенные препараты. Как будто это когда-то помогало нашим футболистам лучше играть…

Daily Mail: Сборная России планировала использовать допинг во время домашнего ЧМ

Выглядит все так, будто британским СМИ дали задание публиковать порочащие Россию материалы перед стартом ЧМ-2018. Но, если раньше об этом говорили исключительно обычные болельщики, то теперь тревогу забили на уровне Министерства внутренних дел. На призыв не порочить честь России неожиданно откликнулись фанаты… шотландского «Селтика».

Фанаты «Селтика»: Заблуждения о России и реальность – две разные вещи

С другой стороны, наша страна сама делает все, чтобы о ней плохо отзывались. И тут дело даже не в «Спартаке» и расизме. Посмотрите, как с распростертыми объятиями гостей ЧМ встречают, например, в Саранске, где обычную трехкомнатную квартиру на 8 дней предлагают арендовать за… 64 млн рублей.

Чемпионат мира в России? Это очень дорого! Цены взлетели уже сейчас

Пока в Москве бушуют скандалы, в Санкт-Петербурге футболисты нестройными рядами выходят из отпуска. В «Зените» собралось столько игроков, что медобследование пришлось растянуть на три дня. Одним из последних здоровье проверял Александр Кокорин, который поблагодарил главного тренера Роберто Манчини за похвалу в одном из недавних интервью и намекнул, что не прочь был бы отправиться вслед за ним, если тренер примет решение уйти из «Зенита». Интересно только, как Кокорин планирует играть за… сборную Италии? Ведь именно туда пока сватают итальянского наставника.

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Вместе со «Спартаком» на сборах работает один потенциальный новичок клуба – Сергей Еременко. Это не совпадение, парень действительно сын Алексея Еременко-старшего, брат Алексея-младшего и Романа. Мы не могли не позвонить отцу игрока и его первому тренеру.

Алексей Еременко: О переходе Сергея в «Спартак» пока рано говорить

Не утихают трансферные войны вокруг красно-белого клуба. До недавнего времени «Спартак» жил в радостном предвкушении сделки по продаже Зе Луиша за 20 млн фунтов в «Брайтон». Однако ветер переменился. Английский клуб вроде как обратил внимание на игрока, которым российский чемпион хотел заменить потерю нападающего сборной Кабо-Верде – на Федора Смолова.

Смолов вместо Зе Луиша может оказаться в «Брайтоне»

Неожиданные новости начали приходить из стана московского «Динамо». Бело-голубой клуб, ведущий борьбу за выживание, может усилиться игроком сборной России. Речь идет о полузащитнике немецкого «Кельна» Константине Рауше, ни разу до этого в России не игравшем.

«Динамо» хочет купить Рауша у «Кельна»