Пить или не пить – вот в чем вопрос. Теперь болельщики, готовящиеся отправиться на чемпионата мира, могут не волноваться – не только на стадионах, но и в фан-зонах пиво будут продавать.

Ранее руководители сразу нескольких регионов заявляли о возможном запрете на продажу алкоголя и даже создании некой «безалкогольной зоны» вокруг стадионов. Инициативой отметился губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Кроме того, правительству Ростовской области теперь придется менять свое последнее постановление, в котором они запрещали продажу пива на «Ростов-Арене».

Почему это важно? Во-первых, между FIFA и алкогольным партнером есть спонсорский контракт. В соответствии с ним выделяются миллионы евро. А тут вдруг кто-то не хочет наливать пиво главного спонсора? Надо играть по правилам. FIFA не любит тех, кто их нарушает. Во-вторых, это наш с вами имидж, отражающийся в организации чемпионата мира. В большинстве стран пиво в фан-зонах и на стадионах – это незаменимый атрибут футбольного матча, без которого болельщики просто не могут представить свой выход в «футбольный свет». Страна-хозяйка должна считаться с интересами тех, на чье туристическое возвращение в страну рассчитывает.

Естественно, вице-президент РФ Виталий Мутко поспешил поскорее развеять сомнения относительно продажи алкоголя на стадионах и в фан-зонах. Как сообщает «Интерфакс», пиво будет разрешено в вышеназванных местах во время чемпионата мира.

«Так и будет, не только на стадионах, но и в фан-зонах», – заявил Виталий Мутко.

FIFA же в свою очередь также подтвердила, что все права на продажу пива на стадионах у России есть.

«На основании Федерального закона № 2013-ФЗ от 2013 года FIFA разрешено продавать пиво на публичных концессионных стендах стадионов во время чемпионата мира по футболу 2018 года до и во время каждого матча, а также в рамках мероприятий FIFA Fan Fest», – рассказали в федерации.

Но всем пивоварам радоваться не стоит, рекламировать свое пиво разрешено только официальным партнерам FIFA и чемпионата мира в России. Кроме того, из-за необходимости привлечь дополнительные средства на телеэкраны была возвращена реклама пива. Пользоваться такими рекламными преимуществами пивовары смогут до января 2019 года.

Официальный алкогольный спонсор грядущего чемпионата мира – пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev, которая выпускает пиво марок «Клинское», Bud и Bud Alcohol Free.