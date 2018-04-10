«Советский спорт» продолжает оценивать города-организаторы ЧМ-2018 по ряду критериев: общая готовность к ЧМ, а также готовность стадиона, транспортной инфраструктуры, отелей и частных апартаментов, точек питания и развлекательной инфраструктуры – важнейшие аспекты для болельщиков, которые приедут сюда в июне 2018 года на футбол.

Неделю назад мы рассказывали вам про героический, но немного неопрятный Волгоград. Ночью мы прыгнули на поезд, забравшись на верхнюю полку (так дешевле), и отправились в сторону Ростова-на-Дону. Дорога занимает ночь, так что рано утром нас уже встречал Дон – еще один удобный вариант совместить два матча и два города на ЧМ-2018 поездом.

Город: 6

Ростов (давайте так его называть для удобства, и так все понимают, о каком городе речь) – это большая деревня. Так говорят не только гости из столицы, но и местные жители.

С этим действительно не поспоришь, стоит отойти от пары центральных улиц буквально на несколько кварталов. В Ростове сразу вспоминаются времена, когда родители отправляли детей на лето – на деревню к бабушке: покосившиеся одноэтажные дома, покрашенные в тридцать слоев зеленой краски ставни, деревянные заборы, бабушки с семечками на улице.

Зато центральные улицы, Пушкинская и Большая Садовая – великолепны. Здесь ты понимаешь, что находишься в по-настоящему большом городе – столице юга России: дорогие магазины, рестораны, модные люди, плотный траффик… В деревне такого не увидишь. Ростов – это город, хоть и контрастный.

Еще в Ростове есть его гордость – набережная Дона. Когда мы приехали в город, ее частично реставрировали – перекладывали плитку неподалеку от нескольких центральных причалов.

Приготовления к чемпионату мира идут, но не сказать, чтобы город реально преображался. Большинство зданий так и стоят обшарпанные и накрашенные, боковые улицы, примыкающие к центральным, зачастую не убраны. Но это – не самое страшное.

Настоящий ужас творится совсем неподалеку от Театральной площади, на которой будет располагаться фан-зона чемпионата мира. Сейчас к этой площади тянут ветку трамвая, который поможет болельщикам быстро передвигаться по городу. Путь трамвая пройдет мимо старинного района города, который не так давно практически полностью был стерт с лица земли грандиозным пожаром, полыхавшем несколько дней.

Официально – это поджог, но исполнителей вряд ли найдут. В городе поговаривают, что поджигатели просто хотели очистить место для строительства очередного торгового центра или элитных многоэтажных апартаментов. Перед пожаром многим местным жителям предлагали выкупить их дома. Большинство отказались. Теперь они живут в отелях, из которых буквально накануне нашего визита в город их начали выселять. Обугленные остовы домов пока так и стоят – жуть, аж волосы на голове шевелятся.

Будет не очень приятно, если гости чемпионата мира увидят город таким. Вот и было принято решение закрыть не самые лицеприятные места Ростова огромными баннерами, на которых будут изображены исторические здания. Это уже даже не потемкинские деревни – это какой-то новый уровень – 2D-город – без третьего измерения, глубины.

Кстати, мы не советуем в темное время суток совершать променад до места своего жительства, если оно находится не в центральном районе – это может быть опасным. Вас, конечно, не убьют, но помять бока и избавить от обременяющего телефона вполне могут. Если задержались – воспользуйтесь такси.

Стадион: 7

Стадион в Ростове практически готов принять матч. Сам объект к тому времени, когда мы приехали в город, уже был сдан в эксплуатацию – оставалось только разровнять поверхность, закатать ее в асфальт и облагородить прилегающую территорию. Первый контрольный матч здесь пройдет 15 апреля, когда «Ростов» примет на своем поле гостей из «СКА-Хабаровска». Вместимость арены будет искусственно ограничена – игру смогут посетить 13 тысяч человек.

Днем стадион со стороны выглядит не то чтобы невзрачно, но не так впечатляюще, как Нижнем Новгороде, Саранске или даже в Самаре с ее недостроем. Арена преображается, как только на город спускаются сумерки. Вся белая поверхность стадиона превращается в огромный красочный экран, который становится самой яркой точкой города на Дону.

Радует, что неподалеку от арены уже готовят песчаный пляж – такого нет даже в Бразилии рядом с легендарной «Мараканой». Главная интрига – разрешат ли посетителям этого пляжа купаться реке Дон, или нет? До того купаться в этом месте было запрещено – течение и грязная вода - опасность. Но если не разрешат… Будет весело наблюдать за сотрудниками полиции, вылавливающими по пути к реке, скажем, пьяных исландцев, которые на время матча своей сборной буквально наводнят Ростов.

Транспорт: 7

Первое, что мы увидели, приехав в Ростов – железнодорожный вокзал. Ростов – крупнейший транспортный узел на юге России и своим вокзалом он может гордиться. Ростов был едва ли не первым городом, где на вокзале не велись никакие ремонтные работы – он уже готов принимать посетителей.

Прямо напротив железнодорожного вокзала находится автовокзал, с которого во всех направлениях отходят автобусы – еще один вид транспорта, может и не самый удобный, но весьма экономный, которым можно воспользоваться для путешествия в Ростов на игру ЧМ-2018.

Общественный транспорт в Ростове развит, но на изучение маршрутов уйдет слишком много времени. Если вы – россиянин, то всегда можно попросить помощи у местных – они подскажут, на какой автобус или маршрутку сесть. Автобусы, правда, в Ростове не всегда комфортабельны – иногда попадаются такие экземпляры, что кажется чудом одно то, что он все еще ездит. Иностранцам будет сложнее.

Самое удобное – такси, которое стоит не так дорого и без проблем доставит вас в любую точку города. Естественно, мы призываем пользоваться приложениями для смартфона, когда вы хотите заказать такси – это гарантия того, что вы не заплатите за дорогу в несколько раз дороже положенного – таксисты здесь ушлые.

Интересный вид транспорта в Ростове – речное такси. Естественно, территория, которое оно покрывает, ограничена акваторией Дона, но для разнообразия можно воспользоваться и им – незабываемые впечатления.

Размещение: 7

Ростов – не самый туристический город, но он является экономической столицей для огромного региона. Здесь проходят выставки, здесь сосредоточены многие производства, здесь же располагаются головные офисы многих компаний. Все это обеспечивает Ростову наличие большого количества гостиниц любого уровня. Город своих гостей на время чемпионата мира разместить сможет – это не проблема.

Проблема в том, что даже в условиях конкуренции многие отели все же завышают ценник на номера на время ЧМ-2018, несмотря на указ, который ограничивает максимальную стоимость номера.

Мы остановились в отеле, который среди прочих попал в «черный список» Ростуризма – «Дон Мажор». В обычное время стоимость одноместного размещения составила 2500 рублей с включенным в эту цену скромным завтраком. На время ЧМ-2018 эта цифра не должна превышать 4300 рублей. Однако перед нашей поездкой сайт отеля предлагал снять номер за 27000 рублей, а один из аггрегаторов – за 33000 рублей – на 519% дороже нормы.

Кроме попыток нажиться на гостях ЧМ-2018, ничего плохого про этот отель сказать нельзя. Наоборот. Нам даже предоставили номер выше классом, чем мы заказывали, когда мы приехали в гостиницу раньше положенного времени. За это отелю – отдельное спасибо. Где-нибудь в Европе – заставили бы ждать положенных 14:00 или платить за раннее заселение, как в Нижнем Новгороде.

Общепит: 8

Ростов и в гастрономическом плане – не большая деревня, а настоящий город. В центре есть все, что только может пожелать себе современный городской житель: пиццы, суши, бургеры, борщи, шашлыки, пабы, фаст-фуды…

Отдельная достопримечательность Ростова – раки. Приехать в этот город и не отведать знаменитых донских раков – это как приехать в Италию и не поесть пасты или пиццы. Правда, как говорят местные, в последнее время раков в Ростове все больше не донских, а армянских. Местные – перевелись: слишком активный отлов и не самая благоприятная экологическая ситуация – приходится выкручиваться и везти из бывшей советской республики.

Досуг: 6

Если где и сказывается «деревенский» имидж Ростова – так это в сфере досуга. Откровенно говоря, развлечений в городе не так много.

Можно сходить в парк, покататься на чертовом колесе. Можно сходить в другой парк – покататься на другом чертовом колесе – повыше и посовременнее.

Главное занятие здесь – прогулка по одной из трех улиц: Пушкинская, Большая Садовая и по набережной. Здесь – рестораны, кафе, пабы, кинотеатры и театры…

Отдельная категория досуга – речные трамвайчики. Но Дон и его берега – не настолько живописны, чтобы долгое время наслаждаться их красотами с воды.

Раньше популярны были развалины Парамоновских складов, одно из помещений которых было затоплено чистейшей водой из подземного источника. Народ купался в импровизированной запруде. Но из-за опасности получить травмы власти построили трубу, которая выводит источник напрямую на улицу. Бассейна не стало. Теперь Парамоновские склады – прибежище молодежи, которая с разными целями ищет уединения.

Средний балл: 6,83

Ближе к вечеру мы отправились на вокзал – где нас уже поджидал знаменитый двухэтажный поезд, конечным пунктом назначения которого был город Адлер. Мы же планировали сойти чуть раньше – на вокзале города Сочи. В следующий раз расскажем о городе с самой удивительной фан-зоной ЧМ-2018.

Читать еще:

Полный Мундиаль: Волгоград – город, по которому ни пройти, ни проехать

Полный Мундиаль. Н.Новгород – нефутбольный город, где деньги растут на голове

Полный Мундиаль: Казань – скользкий, но вкусный город с бастующими «бабочками»

Полный Мундиаль: Самара – потемкинские деревни стахановскими темпами

Полный Мундиаль: Саранск – город, в котором негде жить на ЧМ-2018