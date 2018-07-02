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11:10

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев стал лучшим игроком команды в матче 1/8 финала чемпионата мира с Испанией (1:1, по пенальти – 4:3) по мнению читателей «Советского спорта».

За 32-летнего голкипера, который отразил два пенальти в послематчевой серии, проголосовало 69,6 процента участников опроса. Второе место занял защитник Марио Фернандес (16,9 процента), третье – форвард Артем Дзюба (6,1 процента), забивший в составе российской команды в основное время. Всего в голосовании приняло участие 10 106 человек.

11:05

Сможет ли сборная России обыграть команду Хорватии и пробиться в полуфинал чемпионата мира?

Как завершится матч 1/4 финала ЧМ Россия — Хорватия?
даты проведения: 02.07.2018 г. – 07.07.2018 г. Обсудить

11:00

Сегодня состоятся два матча 1/8 финала.

17:00. Бразилия - Мексика (Самара)

21:00. Бельгия - Япония (Ростов-на-Дону)

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