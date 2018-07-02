ЧМ-18. Бразилия сыграет с Мексикой, Бельгия — с Японией. Онлайн дня
Главные события чемпионата мира — в онлайне «Советского спорта».
11:10
Голкипер сборной России Игорь Акинфеев стал лучшим игроком команды в матче 1/8 финала чемпионата мира с Испанией (1:1, по пенальти – 4:3) по мнению читателей «Советского спорта».
За 32-летнего голкипера, который отразил два пенальти в послематчевой серии, проголосовало 69,6 процента участников опроса. Второе место занял защитник Марио Фернандес (16,9 процента), третье – форвард Артем Дзюба (6,1 процента), забивший в составе российской команды в основное время. Всего в голосовании приняло участие 10 106 человек.
11:05
Сможет ли сборная России обыграть команду Хорватии и пробиться в полуфинал чемпионата мира?
11:00
Сегодня состоятся два матча 1/8 финала.
17:00. Бразилия - Мексика (Самара)
21:00. Бельгия - Япония (Ростов-на-Дону)