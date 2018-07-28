В здании Минспорта игроки и штаб сборной России по футболу получили награды родины – звания «заслуженный мастер спорта», «заслуженный тренер РФ» и благодарственные письма. Как это было, рассказывает главный редактор «Советского спорта», ставший свидетелем торжественной церемонии.

- Какой ты красивый, вообще не узнать, - шутил Дзюба над каждым из партнеров по сборной, рассматривая официально-протокольную форму одежды всех собравшихся. Строгие костюмы настраивали на торжественный лад.

Сама церемония вручения званий была по протокольному короткой. Сначала представители разнообразных вспомогательных служб сборной (как устроена сборная, «Советский спорт» подробно писал выходили на авансцену за благодарственными письмами от президента России. Затем в строгом алфавитном порядке за удостоверениями заслуженного мастера спорта поднимались футболисты. И наконец, под самый занавес, представители тренерского штаба из рук вице-премьера Ольги Голодец и министра спорта Павла Колобкова получили нагрудные знаки «заслуженный тренер РФ» и соответствующие документы.

Ответное слово от лица сборной Черчесова, потом вручение тренером Ольге Юрьевне именной футболки (с номером 10):

- Хотим, чтобы Вы были нашим новым игроком.

Министру КолобковуЧерчесов вручил мяч с автографами всей сборной:

- А Вам – технику тренировать!

Что самое интересное, министр тут же успешно пожонглировал мячом под всеобщие аплодисменты.

Наверное, не было ни одного выходящего за высокой наградой, чей проход не был бы вполголоса прокомментирован Артемом Дзюбой. Расслышать, что именно он говорит, не могли, как ни пытались, собравшиеся, но те партнеры, что сидели рядом, просто корчились от смеха.

Впрочем, главную шутку (которую спустя пару часов расслышали все) он пока оставлял про запас: про коньки президента.

Как только церемония закончилась, устремился за Черчесовым, чтобы расспросить его о новом контракте, но был остановлен министром Павлом Колобковым:

- Слушайте, ну всю неделю читал с удовольствием «Советский спорт». О боксе вообще потрясающе писали…

Вырвавшись из доброжелательных объятий Павла Анатольевича, все-таки овладеваю вниманием тренера сборной:

- А ты чего не при параде? – Только я хотел начать было оправдываться, что, дескать, прямо с нижегородского поезда, где смотрел матч за суперкубок, как Станислав Саламович сам же и придумал ответ: - Ааа, майка с логотипом «Советский спорт»? Правильно, реклама! Гадости писать про нас не будешь? Ну, пошли поговорим…

Интервью Черчесова«Советскому спорту» не только об условиях контракта и об обстоятельствах его подписания - вот здесь.