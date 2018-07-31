В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном футболе со вчерашнего вечера.

Первый тур чемпионата России сезона-2018/19 практически завершен. Осталось провести всего одну встречу, в которой ЦСКА на выезде сыграет с «Крыльями Советов». Накануне другой участник матча за Суперкубок, «Локомотив», почему-то на день раньше ЦСКА, на выезде играл с «Уфой». Железнодорожники еле унесли ноги, вырвав нулевую ничью. Все – благодаря Гилерме, который отразил пенальти и вообще совершил шесть сейвов за матч. Вряд ли это можно назвать чемпионским футболом, но Юрий Семин после встречи рвал и метал совсем по другому поводу.

Еще в первом тайме красно-зеленые все же забили гол в ворота уфимцев. Сделал это новичок команды Брайан Идову. Однако судьи взятие ворот отменили из-за положения вне игры. Повтор четко дал понять, что в офсайде находился кто угодно, только не нигерийский футболист, рожденный в России. Наставник «Локо» не преминул заметить это сразу после матча, а потом, уже на пресс-конференции, потребовал скорейшего введения системы видеоповторов, как было в нашей стране на чемпионате мира.

Не самые радужные новости приходят и из стана «Зенита». Питерский клуб отчитался о рекордно низких финансовых показателях за последние три сезона. Клуб впервые за три года ушел в минус – на 231,4 млн рублей. Правда, сумма выглядит так внушительно только в нашей валюте. В евро она значительно меньше – порядка 3,2 млн евро. Это не те 5,2 млрд рублей убытка, за которые «Зенит» наказали по всей строгости правил финансового фэир-плей в 2014 году.

Примерно о той же сумме идет речь в махачкалинском «Анжи» – порядка 250 млн рублей. Но, если для «Зенита» – это капля в море, то для орлов – вопрос жизни и смерти. Клуб стоит в шаге от банкротства, а футболисты не видели зарплаты с апреля. Один вопрос: как такому клубу Российская премьер-лига позволяет не только начинать сезон в чемпионате страны, но и продолжать регистрировать новых футболистов, которым нечем платить?

Теперь – к трансферам, и – к еще одному клубу РПЛ, находящемуся в непростой ситуации. На этот раз дело не в деньгах. После продажи Головина и Витиньо деньги у ЦСКА есть. Нет игроков. Вот клуб и ищет себе усиления, в первую очередь в линию атаки. Вот уже пятый день медицинский осмотр в России пытается пройти уругвайский нападающий Абель Эрнандес. Он может перейти в армейский клуб на правах свободного агента, а посему хочет не только высокую зарплату, но и огромный подписной бонус. Но больше всего красно-синих смущают требования игрока по сроку контракта – пять лет. В клубе не готовы подписывать соглашение на такой длительный срок с футболистом, который получает травмы даже чаще Алана Дзагоева. Параллельно с переговорами ему назначают дополнительные медицинские обследования – чтобы быть уверенными.

Параллельно клуб якобы переговоры о приобретении другого форварда, уже проявившего себя в России. Речь идет о Луке Джорджевиче – молодом черногорском нападающем из «Зенита». Прошлый год футболист провел в аренде в тульском «Арсенале» и в 22 матчах забил 7 мячей. Сейчас он не попадает в заявку «Зенита» из-за лимита на легионеров. В ЦСКА такой проблемы нет. Но с руки ли будет сине-бело-голубым усиливать конкурента за место в Лиге чемпионов и победу в премьер-лиге?