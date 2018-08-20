В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном спорте со вчерашнего вечера.

В воскресенье прошли состоялись три матча четвертого тура РПЛ. «Зенит» играл с «Уралом» и без проблем выиграл, да еще и с крупным счетом, несмотря на быстры гол, который пропустили питерцы – 4:1. Сине-бело-голубые продолжают победную поступить, выиграв четвертый матч подряд. Успех позволил питерскому клубу опередить в турнирной таблице «Спартак», который за день до этого обыграл «Краснодар».

Кстати, быки возмущены судейством Сергея Лапочкина, который по мнению клуба не назначил пенальти в ворота красно-белых за фол на Ари. Клуб в официальном твиттере опубликовал видео момента матча четвертого тура премьер-лиги со «Спартаком» (0:1), на котором форвард Ари падает в штрафной площади соперника после столкновения с полузащитником красно-белых Квинси Промесом. Этот эпизод «Краснодар» сравнил с нарушением защитника Андреаса Гранквиста против форварда «Спартака» Зе Луиша в московском матче команд в прошлом сезоне, когда в ворота «быков» был назначен пенальти. Как и матч накануне, ту игру обслуживал арбитр Сергей Лапочкин.

Один и тот же судья, одно и то же место в штрафной и третья игра из трёх, которые он судит между нашими командами подряд!



Вы все сами можете оценить без слов! 👇https://t.co/Aw6mGgq1am — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 19, 2018

«Локомотив» закрасил последние нули в своей строке в турнирной таблице, забив первый гол в сезоне и одержав первую победу. Благодаря точному удару Гжегожа Крыховяка, железнодорожники обыграли «Крылья Советов». В стартовом составе на поле вышел новичок «Локо» Федор Смолов, который пока за свой новый клуб забить не может.

Продолжает удивлять и радовать «Ростов» Валерия Карпина. В очередном туре ростовчане разгромили «Енисей» со счетом 4:0. А форвард «Ростова» Бьорн Сигурдарссон вышел на первое место в гонке бомбардиров премьер-лиги. В матче четвертого тура с «Енисеем» на «Ростов Арене» 27-летний исландец сделал дубль в первом тайме и стал первым игроком чемпионата, забившим три гола.

От чемпионата России к еврокубкам. Футбольный клуб «Уфа» может пропустить матч заключительного отборочного раунда Лиги Европы с шотландским клубом «Рейнджерс» из-за трудностей с получением британских виз. В воскресенье команда прилетает в Москву, а 20 августа, в день игры с «Динамо», пойдет с подготовленными документами в посольство.

В ближайшее время мы можем ждать от ЦСКА нового трансфера. Речь идет о футболисте шведского «Норрчепинга» Арноре Сигурдссоне. Предложение армейцев по трансферу уже лежит на столе у руководства клуба, которое затягивает с ответом. Возможно, подвижки будут после игры чемпионата Швеции, которая состоялась в воскресенье.

«Трансфер» со знаком минус может состояться в «Локомотиве». Спортивный директор московского «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус, которому приписывают успешную кампанию красно-зеленых этим летом, может перейти на аналогичную должность в «Манчестер Юнайтед».

Мы редко рассказываем о том, что происходит в низших лигах отечественного футбола. Обычно, если и говорим, это с футболом напрямую не связано. Вот и сейчас вопрос скорее политический, нежели спортивный. Украинский футболист «Нижнего Новгорода», капитан команды, Виталий Федорив подчеркнуто проявил неуважение к России, не повернувшись к флагу во время гимна нашей страны. Сам игрок попытался объяснить произошедшее тем, что он в этот момент читал молитву – вот и не стал поворачиваться. Футболист просит не искать политику в его действиях. Кстати, так же он поступил и во время матча первого тура с «Мордовией».