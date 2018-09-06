«Спартак» подписывает легенду «Челси», а «Зенит» меняет тренера
В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном спорте со вчерашнего дня.
В центре внимания отечественных любителей футбола – сборная России, которой предстоит провести первый в истории матч Лиги наций в Турции. накануне наши футболисты во главе со Станиславом Черчесовым прибыли вечерним рейсом в турецкий Трабзон.
Мы в Трабзоне! #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/V4NSjwx2bI— Сборная России (@TeamRussia) September 5, 2018
Главным судьей матча будет португалец Артур Диаш. Его помощниками станут соотечественники – Руй Тавареш и Паулу Соареш. Дополнительные арбитры - Тьягу Мартинш и Жоау Пиньейру. Четвертый судья – Бруну Родригеш. Матч между сборными Турции и России состоится 7 сентября в Трабзоне. Начало встречи в 21:45 мск.
Накануне «Спартак» продлил сотрудничество по неймингу стадиона с банком Открытие» до 2023 года. Самое главное –пресс-конференция Леонида Федуна по итогам мероприятия. Естественно, вопросы задавались далеко не о спонсорском контракте. Так, например, владелец «Спартака» одернул главного тренера красно-белого клуба Массимо Карреру, не согласившись с ним и сказав, что даже с Маркизио полузащита «Зенита» - не лучшая в лиге.
Естественно, признал Федун и проблемы с центром защиты, допустив, что в сентябре может быть подписан свободный агент на эту позицию. Им вряд ли станет Сердар Таски, которого в «Спартаке» по словам Леонида Арнольдовича в клубе «слишком хорошо знают». Накануне появилась информация о том, что красно-белые могут привезти в Россию 37-летнюю легенду лондонского «Челси» и сборной Англии Джона Терри, который пока тоже сидит без контракта.
Проблемы в защите будут решены, когда француз Самюэль Жиго восстановится от травмы, разрыва крестообразных связок. Но это случится, как сообщает официальный «Спартак», лишь через шесть месяцев, если в ходе реабилитации не возникнет осложнений.
Вчера мы писали о зарплате Клаудио Маркизио, который стал самым высокооплачиваемым футболистом России. Сегодня – вспоминаем самые громкие переходы в российские клубы, которые осуществлялись из европейских топ-клубов, таких, как «Ювентус».
Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о возвращении Рашида Рахимова в «Ахмат». На этом посту Рахимов сменит Игоря Ледяхова, который подал в отставку после матча шестого тура чемпионата России с «Уфой» (2:1). «Ахмат» после шести матчей занимает десятое место, имея в активе семь очков. В следующем туре грозненцы 16 сентября на выезде сыграют со «Спартаком».
Смена тренера произошла и в «Зените». Не пугайтесь, с Семаком все в порядке. Сменился тренер в дубле команды, выступающем в ФНЛ. Накануне российский специалист Александр Горшков покинул пост старшего тренера «Зенита-2». Его место занял бывший футболист сине-бело-голубых Владислав Радимов. Радимов возглавлял «Зенит»-2 с 2013 по 2017 год.
Громкое событие произошло в Кубке России. «Тюмень» сообщила о переносе матча с ЦСКА. Матч перенесен на 10 октября. Решение было обоюдным и связано «со сложным разъездным календарем обеих команд». Казалось бы, и что тут такого? На самом деле решение скандальное, ведь 11 октября сборная России сыграет в Лиге наций со Швецией, а уже 8 октября по правилам УЕФА клубы обязаны отпустить футболистов в национальные команды. Как ЦСКА собирается 10 октября играть важный для клуба матч – неизвестно.
Главный скандал дня – ситуация вокруг концерта рэпера Басты на стадионе «Ростов Арена». Через неделю после концерта на стадионе должен состояться матч футбольного клуба «Ростов», который беспокоится за состояние газона и угрожает даже отказом от использования арены ЧМ-2018 в качестве домашнего стадиона до конца сезона. Ростовчанин Баста в шоке.
Я считаю необходимым прокомментировать ситуацию, которая складывается вокруг моего концерта на «Ростов-Арене». Представители футбольного клуба «Ростов» сделали официальное заявление о том, что опасаются за сохранность игрового поля «Ростов-Арены» в связи с проведением на данной площадке концерта Басты, запланированного на 29 сентября. У этого безумия никогда не будет конца. Определенно, есть заинтересованные лица, имеющие отношение к ФК «Ростов» и, вероятно, испытывающие лично ко мне конкретную неприязнь. Инициаторы дискуссии пытаются сформировать общественное мнение не в мою пользу. Со своей стороны хочу подчеркнуть, что мы готовились к концерту основательно, с полной ответственностью. Мы провели все необходимые встречи со специалистами, в результате которых получили объективную картину и заключение – концерт на площадке «Ростов-Арена» можно провести без ущерба для стадиона и поля, на котором играют футболисты. Мне очевидно, что заинтересованные в отмене концерта люди явно лукавят. Во-первых, потому что стадион предназначен для проведения массовых мероприятий с использованием поля. Существует официальная проектная документация (в частности раздел 5), в которой детально приведены правила эксплуатации стадиона в случае мероприятий с использованием поля. Во-вторых, существует огромное количество примеров проведения концертов на аналогичных полях. Стадион «Открытие Арена» (Спартак) регулярно проводит масштабные концерты, среди которых выступления Rammstein, Ланы Дель Рей, группы Ленинград, Guns N’Roses, Depeche Mode. На стадионе «Лужники» в августе прошел концерт группы Imagine Dragons. Все сцены на этих концертах были установлены непосредственно на поле, все зрители также находились на поле. Для защиты стадиона в таких случаях используется специальное сертифицированное покрытие. К сожалению, определенные силы клуба «Ростов», видимо, специально игнорируют опыт российских и международных стадионов. Сегодня мне хочется узнать имена тех футболистов и представителей «Ростова», которые заявляют, что мое выступление может нанести ущерб, помешать деятельности и развитию футбольного клуба, а также повлиять на результативность его игроков. ▶️