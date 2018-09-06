В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном спорте со вчерашнего дня.

В центре внимания отечественных любителей футбола – сборная России, которой предстоит провести первый в истории матч Лиги наций в Турции. накануне наши футболисты во главе со Станиславом Черчесовым прибыли вечерним рейсом в турецкий Трабзон.

Главным судьей матча будет португалец Артур Диаш. Его помощниками станут соотечественники – Руй Тавареш и Паулу Соареш. Дополнительные арбитры - Тьягу Мартинш и Жоау Пиньейру. Четвертый судья – Бруну Родригеш. Матч между сборными Турции и России состоится 7 сентября в Трабзоне. Начало встречи в 21:45 мск.

Накануне «Спартак» продлил сотрудничество по неймингу стадиона с банком Открытие» до 2023 года. Самое главное –пресс-конференция Леонида Федуна по итогам мероприятия. Естественно, вопросы задавались далеко не о спонсорском контракте. Так, например, владелец «Спартака» одернул главного тренера красно-белого клуба Массимо Карреру, не согласившись с ним и сказав, что даже с Маркизио полузащита «Зенита» - не лучшая в лиге.

Естественно, признал Федун и проблемы с центром защиты, допустив, что в сентябре может быть подписан свободный агент на эту позицию. Им вряд ли станет Сердар Таски, которого в «Спартаке» по словам Леонида Арнольдовича в клубе «слишком хорошо знают». Накануне появилась информация о том, что красно-белые могут привезти в Россию 37-летнюю легенду лондонского «Челси» и сборной Англии Джона Терри, который пока тоже сидит без контракта.

Проблемы в защите будут решены, когда француз Самюэль Жиго восстановится от травмы, разрыва крестообразных связок. Но это случится, как сообщает официальный «Спартак», лишь через шесть месяцев, если в ходе реабилитации не возникнет осложнений.

Вчера мы писали о зарплате Клаудио Маркизио, который стал самым высокооплачиваемым футболистом России. Сегодня – вспоминаем самые громкие переходы в российские клубы, которые осуществлялись из европейских топ-клубов, таких, как «Ювентус».

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о возвращении Рашида Рахимова в «Ахмат». На этом посту Рахимов сменит Игоря Ледяхова, который подал в отставку после матча шестого тура чемпионата России с «Уфой» (2:1). «Ахмат» после шести матчей занимает десятое место, имея в активе семь очков. В следующем туре грозненцы 16 сентября на выезде сыграют со «Спартаком».

Смена тренера произошла и в «Зените». Не пугайтесь, с Семаком все в порядке. Сменился тренер в дубле команды, выступающем в ФНЛ. Накануне российский специалист Александр Горшков покинул пост старшего тренера «Зенита-2». Его место занял бывший футболист сине-бело-голубых Владислав Радимов. Радимов возглавлял «Зенит»-2 с 2013 по 2017 год.

Громкое событие произошло в Кубке России. «Тюмень» сообщила о переносе матча с ЦСКА. Матч перенесен на 10 октября. Решение было обоюдным и связано «со сложным разъездным календарем обеих команд». Казалось бы, и что тут такого? На самом деле решение скандальное, ведь 11 октября сборная России сыграет в Лиге наций со Швецией, а уже 8 октября по правилам УЕФА клубы обязаны отпустить футболистов в национальные команды. Как ЦСКА собирается 10 октября играть важный для клуба матч – неизвестно.

Главный скандал дня – ситуация вокруг концерта рэпера Басты на стадионе «Ростов Арена». Через неделю после концерта на стадионе должен состояться матч футбольного клуба «Ростов», который беспокоится за состояние газона и угрожает даже отказом от использования арены ЧМ-2018 в качестве домашнего стадиона до конца сезона. Ростовчанин Баста в шоке.