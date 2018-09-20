Главное событие среды для российского футбола – старт в Лиге чемпионов любопытного московского ЦСКА, в составе у которого сразу пять человек дебютировали в этом турнире. Матч с «Викторией» из Пльзени начался катастрофически – уже в первом тайме армейцы проигрывали 0:2 и казалось, что шансов отыграться у команды нет. Спасли голы Чалова после навеса Николы Влашича и пенальти, который реализовал сам хорват уже в добавленное время – 2:2 и красно-синие сохранили шанс на борьбу по крайней мере за третье место в группе и путевку в Лигу Европы.

Еще один матч, который интересовал российских фанатов больше остальных – игра «Валенсии» с «Ювентусом». В нашей стране эту встречу позиционировали, как дуэль двух бывших одноклубников по «Реалу», россиянина Дениса Черышева и португальца Криштиану Роналду. Правда, дуэли не получилось. Когда Криш был на поле, Денис сидел на скамейке запасных. Когда Дениса выпустили, Роналду уже поле покинул – со слезами на глазах, получив незаслуженную красную карточку за якобы неспортивное поведение. В итоге «Ювентус» вдесятером выиграл у «Валенсии» со счетом 2:0.

Главным хедлайнером среды, несмотря ни на что, оставался московский «Спартак». Да, красно-белым сегодня играть в Вене против «Рапида» в Лиге Европы, но дело не в этом. Не совсем в этом… В Австрию не полетели отстраненные от работы с основным составом капитан «Спартака» Денис Глушаков и Андрей Ещенко. Несмотря на то, что история с «лайками» под критикой в адрес тренера и переводом в дубль стала достоянием общественности, Массимо Каррера на предматчевой пресс-конференции отказался признавать, что Глушаков и Ещенко остались в Москве по этой причине. Да и вообще официальный «Спартак» проигнорировал всю эту скандальную историю, так и не рассказав болельщикам правды.

Зато делился своими конспирологическими инсайдами лучший в истории России теннисист и по совместительству ярый фанат «Спартака» Евгений Кафельников. Олимпийский чемпион заявил, что игроки «Спартака» хотели спланировать отставку главного тренера Массимо Карреры. Бунт якобы планировали устроить Глушаков, Самедов и Комбаров. Они хотели видеть в своих рядах и Романа Зобнина, но тот отказался участвовать в заговоре.

Рома Зобнин отказался поддержать бунтарей в раздевалке(возглавляет бунт Глушак,Комбар и Самед) по сливу Массимо. Знаю это из достоверных источников.Сразу видно кто из чего сделан👊🔴⚪️#ЗаМассимо — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) September 19, 2018

Мы решили вспомнить, как традиционно со скандалами из «Спартака» уходят его легендарные капитаны. Глушаков, судя по всему, займет достойное место в одном ряду с такими футболистами, как Андрей Тихонов, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, каждого из которых в свое время со скандалом отправляли в дубль.

На этом скандалы в «Спартаке» не закончились. Удивительно «кстати» подоспело вброшенное в интернет видео, на котором супруга Дениса Глушакова застает его обнаженным в бане с неизвестной девушкой. Сторона Глушакова, правда, утверждает, что эта девушка – не проститутка, как кричит на видео женский голос, а подруга детства из Ростова-на-Дону.

Тут же становится известно, что еще 11 сентября начался процесс раздела имущества. Пара разводится, а супруга подает на Дениса в суд. 24 сентября состоится беседа. Как-то удивительно вовремя подоспело видео, вброшенное в сеть, не думаете? Несмотря на эту провокацию, Денис Глушаков утверждает, что развод происходит не из-за его неверности, а совсем наоборот – из-за измен супруги. Адвокат игрока грозится доказать это в суде. Так что запасаемся поп-корном – будет грязно, но интересно.

Ко всему прочему подоспела еще одна громкая новость о «Спартаке». Голкипер красно-белых Александр Селихов оштрафован на 50 тысяч рублей и условно дисквалифицирован на два матча по итогам встречи с «Ахматом». Самое интересное, что на игре его не было даже в заявке. Причиной всему стало поведение голкипера на фанатской трибуне, откуда он наблюдал за игрой. Футболист с трибуны демонстрировал оскорбительные жесты в адрес соперника и его фанатов.