В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном спорте накануне.

Московский «Спартак» проиграл второй матч подряд. На этот раз на выезде. Красно-белые уступили в первом туре группового этапа Лиги Европы скромному венскому «Рапиду». Австрийцы выиграли со счетом 2:0.

На фоне разлада в «Спартаке» вполне естественно потянулись разговоры о возможной отставке Массимо Карреры с поста главного тренера. Наставник признался, что понимает, что многое зависит от результатов, но решение в любом случае остается за руководством. Так итальянец дал понять, что по своей воле покидать клуб не собирается. Впереди дерби против ЦСКА, в котором может решиться судьба Карреры.

Несмотря на то, что «Спартак» находится под санкциями УЕФА, закрывающими выездной сектор для красно-белых фанатов, в Вене в небольшую группу поддержки собралось порядка 100 фанатов народной команды. Правда, все прошло тихо и мирно. У УЕФА претензий нет ни к фанатам, покупавшим билеты на центральную трибуну, ни к «Спартаку», который к распространению тикетов никакого отношения не имеет.

Наконец-то в «Спартаке» появились хоть какие-то хорошие новости. Защитнику «Спартака» Самуэлю Жиго сняли швы после операции на крестообразной связке колена. С пятницы 24-летний француз, продолжающий восстановление в Риме, начнет заниматься в бассейне. По словам руководителя медицинского департамента «Спартака» Михаила Вартапетова, Жиго чувствует себя хорошо и в скором времени вернется в Москву.

В параллельном матче со «Спартаком» «Краснодар» в Лиге Европы играл с дебютантами из Турции – «Акхисаром». Несмотря на многочисленные огрехи в обороне, клуб с берегов Кубани все же смог сохранить ворота в неприкосновенности, забив один гол. Но одно дело играть с аутсайдером чемпионата Турции и совсем другое – с «Севильей», с которой горожанам еще предстоит встретиться. Испанцы ошибок могут и не простить.

«Зенит» тоже вполне мог рассчитывать на выездную победу в матче с датским «Копенгагеном» и даже вел в счете. Однако удержать преимущество сине-бело-голубым не удалось. В концовке встречи клуб с берегов Невы имел заметный перевес, но и его в голы конвертировать на получилось – 1:1.

УЕФА опубликовал команду недели Fantasy Football по итогам первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Полузащитник ЦСКА Никола Влашич включен в символическую сборную недели. Хорват отметился голевой передачей и голом с пенальти на 95-й минуте матча с «Викторией Пльзень» (2:2).

Introducing the #UCLfantasy Team of the Week ⚽️👊



*Based on top point scorers pic.twitter.com/jsqq7mL9y2 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 20, 2018

Мы подвели итоги первого тура Лиги чемпионов, присмотревшись к возрасту игравших команд. Оказалось, что два российских клуба, ЦСКА и «Локомотив» находятся в совершенно разных возрастных категориях. Армейцы – почти самый молодой клуб Лиги, а «Локо» - почти самый старый. Подробнее – в нашем материале.

Сборная России поднялась с 49-го на 46-е место в рейтинге ФИФА. В сентябре команда обыграла сборную Турции (2:1) в рамках Лиги наций и разгромила сборную Чехии (5:1) в товарищеском матче. На данный момент в активе национальной команды 1423 балла. Первую строчку в рейтинге делят сборные Франции и Бельгии, набравшие по 1729 баллов, а далее следуют бразильцы (1663).