«Зенит» не дотерпел с «Ювентусом», Роналду спасает «МЮ», катастрофа «Спартака» в защите

Из других матчах игрового дня в Лиге чемпионов выделяется игра в Манчестере, где «Юнайтед» едва не сотворил сенсацию с приставкой минус. Но потом переменил ее на плюс.

Семак после поражения запел старую песню: мол, что вы хотите, это же «Ювентус». Хотим немного: чтобы несмотря на регалии и деньги, наш чемпион играл в футбол и побеждал через не могу.

«Ювентус» после трех туров набрал 9 очков и почти решил задачу выхода в плей-офф. С учетом наличия в группе «Мальме», который летит всем подряд (вчера шведы были разгромлены «Челси» - 4:0) трудно представить, что итальянцы подарят аутсайдеру победу. «Зенит» отстает на 3 очка от «Челси», так что последний шанс на спасение от вылета в Лигу Европы будет в игре в Санкт-Петербурге с англичанами. Хотя еще надо не проиграть на выезде шведам, а то и в ЛЕ можно не попасть.

Поражение поставило чемпиона России в сложнейшее положение. Судя по всему, в плей-офф при Сергее Семаке команда так и не выйдет. Не тот уровень и у команды, и у тренера, чтобы тягаться с приличными европейскими клубами. Хотя для себя «Зенит» сыграл хороший матч. Не давал «Юве» много свободы в атаке, не играл на отбой, как случалось ранее в Лиге чемпионов не раз, а мог и забить, если бы точнее был Клаудиньо. Летний новичок сине-бело-голубых имел пару неплохих моментов, но точности при завершении бразильцу не хватило.

«Зенит» не смог удержать нулевую ничью в игре с «Ювентусом» , пропустив в концовке после грубой ошибки в обороне. Защитники не разобрались на 86-й минуте с Кулушевски, оставив его в одиночестве, и швед головой без помех переправил мяч в дальний угол.

После поражения в АПЛ от «Лестера» (2:4) на выходных команда Уле-Гуннара Сульшера опустилась в Англии на шестое место. Если бы провалилась в ЛЧ, норвежский тренер как следует бы подвис. У «МЮ» уже было поражение в группе – в гостях от «Янг Бойз», так что вторая неудача могла оставить клуб без плей-офф главного евротурнира.

Хозяева проигрывали 0:2 «Аталанте» уже на 28-й минуте после голов Пашалича и Демирала, но второй тайм провели мощно. Камбэк состоялся не без участия нашего Алексея Миранчука. Полузащитник гостей появился на поле на 68-й минуте, что случилось с ним впервые за шесть последних матчей. Счет к тому моменту был 2:1 в пользу итальянцев, но концовку они вместе с россиянином провалили. Победный гол на 81-й минуте забил Криштиану Роналду, головой замкнув навес Люка Шоу. Португалец обновил свой же рекорд по голам в ЛЧ – теперь их 137. На 14 меньше у Лео Месси, который в среду оформил дубль в ворота «Лейпцига» (3:2) в составе «ПСЖ».

Первую победу одержала «Барселона» - над киевским «Динамо» (1:0). В первом тайме отличился Пике, и это был первый гол каталонцев в нынешнем турнире. «Лилль» с «Севильей» сгоняли нулевую ничью, «Янг Бойз» дома крупно уступил «Вильярреалу» (1:4), «Зальцбург» на своем поле выиграл у «Вольфсбурга» (3:1), а «Бавария» в гостях разнесла «Бенфику» (4:0, дубль у Сане). А ведь португальцы легко прошли «Спартак» в квалификации Лиги чемпионов. Можно только догадываться, что с красно-белыми сделал бы немецкий чемпион.

«СПАРТАК» ОБЫГРАЛ ПАРЕНЬ ИЗ ЗАМБИИ

Английский крепкий клуб – «Лестер», занявший пятое место в последнем чемпионате, вчера накидал москвичам в Тушине полную авоську. В рамках Лиги Европы команда Руя Витории проиграла 3:4, хотя вела в первом тайме 2:0 к 44-й минуте после голов Соболева и Ларссона.

Злым гением российского клуба стал замбиец Дака, забивший в ворота Максименко все четыре мяча. Их соавтором вполне можно считать защитника Рассказова. Николай провел ужасный матч, допуская детские ошибки – одинаковые при трех голах. Но ему активно помогали в этом партнеры, никак не страховавшие коллегу.

На хет-трик нападающему гостей хватило десяти минут. Первый гол состоялся прямо перед перерывом, а после отдыха Дака дважды отличился уже к 54-й минуте. Затем оформил покер в том же стиле, оказавшись за спиной спартаковского защитника. Гол Соболева в концовке немного скрасил картину поражения, но москвичам от этого не легче. Борьбу за плей-офф они осложнили себе до предела, проиграв оба домашних матча (первый – «Легии»).

После игры случился нехороший инцидент с журналистом РБК Александром Щеголевым. Его избил экс-директор фан-клуба «Спартака», бывший лидер «Фратрии» Валентин Коршунов. Как сообщает телеграм-канал Baza, во время конфликта Коршунов нецензурно оскорблял представителя СМИ, требуя прекратить съемку на телефон, а потом набросился на него с кулаками.

Обоих отвели в полицейский участок.

РОССИЯ ОСТАЛАСЬ ДЕСЯТОЙ В РЕЙТИНГЕ

После поражений российских команд подняться на девятую строчку таблицы коэффициентов УЕФА, которую мы потеряли накануне после победы «Селтика» над «Ференцварошем», не удалось. Шотландия с 31,7 балла опережает нас всего на 0,018 (31,682). Утешает разве то, что остался прежним отрыв от Украины (30,6), которая идет одиннадцатой. И «Динамо», и «Шахтер» свои матчи проиграли.

Но в целом ситуация почти катастрофическая. Наш клубный рейтинг катится под откос. В сезоне-2021/22 клубы РПЛ на 31-м месте. 12,5 очка на пять участников – по 2,5 на брата – ужасные цифры. В четверг «Локомотив» сыграет с турецким «Галатасараем» в Лиге Европы. В этом же турнире шотландский «Рейнджерс» примет датский «Брондбю».