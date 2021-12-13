«Зенит» мерз в Москве, Дзюба грелся на Мальдивах, а у «Реала» и «ПСЖ» пропали конкуренты

«ЗЕНИТ» НЕ УДЕРЖАЛ ПОБЕДУ НАД «ДИНАМО»

«Зенит» стал зимним чемпионом РПЛ, сыграв вничью с «Динамо» - 1:1 в матче лидеров. На перерыв команда Сергея Семака уходит во главе турнирной таблицы – 38 очков, на два очка опережая бело-голубых. Борьба за титул, судя по всему, развернется весной между этими клубами. Третьим идет ЦСКА (30), но армейцев может опередить «Сочи» (28), если сегодня обыграет дома «Спартак» в последнем матче 18-го тура.

Что до воскресной игры в столице за первое место, то первые 45 минут питерцы владели ощутимым преимуществом. Мяч у них забил Клаудиньо, который в начале встречи не реализовал пенальти, назначенный при помощи ВАР за сомнительный фол на Мостовом. Бразилец обманул вратаря Шунина, но не попал в ворота. «Динамо» смотрелось лучше во втором тайме, отыгралось после гола Скопинцева, но на победу все же не наиграло. Слишком скованным было в первой половине.

Хозяевам не хватало лучшего полузащитника Шиманьски, а у гостей не смогли сыграть Ракицкий, Азмун и Дзюба. После перерыва Семак вынужден был заменить двух бразильцев – Малкома и Вендела из-за повреждений, после чего атакующий потенциал чемпиона серьезно ослаб. Морозная погода для южноамериканцев явно противопоказана.

Дзюба тем временем улетел на Мальдивы, где успел отметиться фотосессией на пляже вместе с семьей. Семак загадочно ответил на пресс-конференции на вопрос по этой теме, заявив, что разберется с этим. С Дзюбой что ли?

«ЛОКО» ПОБЕДИЛ ЗА ТРИ МИНУТЫ

«Локомотив» прервал серию неудач, выиграв последний в календарном году матч у «Уфы» - 2:0. Голы у железнодорожников на счету Марадишвили и Керка, которые отличились с интервалом в три минуты – на 71-й и 74-й. Маркус Гисдоль снова не смог рассчитывать на целый ряд игроков основы из-за травм и дисквалификаций (Едвай), но с честью вышел из трудного положения.

«Уфа» после поражения традиционно сетовала на ужасное судейство. В последнее время все причины неудовлетворительных результатов гендир клуба Шамиль Газизов видит именно в этом, говоря о том, что его команду убивают. Претензии гостей касаются фола Баринова, которого, по мнению уфимцев, надо было удалять, показав вторую желтую карточку. Гисдоль по этому поводу сказал, что слова о разном судействе вызывают у него улыбку.

«Локомотив» пока идет пятым, но может пропустить вперед «Сочи», если южане сегодня наберут очки. Седьмое место вернул себе «Ахмат», выиграв крупно у «Химок» - 4:1 благодаря трем реализованным пенальти в ворота подмосковной команды. Еще в одном матче дня «Краснодар» поделил очки с «Нижним Новгородом» (0:0). «Быки» таким образом пропустили по итогам тура вперед ЦСКА, а команда Александра Кержакова с 19 очками опустилась в зону переходных матчей – после победы «Урала» в Ростове-на-Дону днем ранее.

«РЕАЛ» ВЫИГРАЛ МАДРИДСКОЕ ДЕРБИ, «БАРСА» СНОВА ПОТЕРЯЛА ОЧКИ

В испанской Примере чемпионская интрига еле теплится. «Реал» в ночи победил в мадридском дерби «Атлетико» - 2:0 благодаря голам Бензема и Асенсио и опережает «матрасников» уже на 13 очков. Возможно, команда Диего Симеоне отдала слишком много сил на неделе, выиграв тяжелейший матч в гостях у «Порту» в Лиге чемпионов, что позволило выйти в плей-офф турнира. Хотя свои моменты во втором тайме она создала, но выручил хозяев голкипер Куртуа.

Еще один бывший гранд - «Барселона» практически лишилась шансов на первое место. Каталонцы упустили победу в гостях над «Осасуной» (2:2). Сине-гранатовые дважды вели в счете (Гонсалес, Эззалзули), но пропустили на 86-й минуте после удара Авилы. «Барса» только восьмая с 24 очками. От вечного соперника команду Хави отделяет пропасть – 18 очков.

Второй в таблице идет «Севилья» (минус 5 очков по потерянным от «Реала»), победившая на выезде «Атлетик» из Бильбао (1:0). А третьим – «Бетис», неожиданно разгромивший крепкий «Реал Сосьедад» (4:0).

ГОЛОВИН ОТЫГРАЛ ПОЛНЫЙ МАТЧ С «ПСЖ», МИРАНЧУК ЗАБИЛ «ВЕРОНЕ»

Во французской Лиге 1 чемпионской интригой в этом сезоне даже не пахнет. «ПСЖ» без видимого труда обеспечил себе большой отрыв от преследователей - 10 очков от идущего вторым «Марселя». Приехавший в гости к парижанам «Монако» отставал от лидера аж на 16 очков (восьмое место). И ничего не смог противопоставить Месси и компании.

После первых 45 минут хозяева были впереди с комфортным счетом — 2:0. Мбаппе сначала уверенно реализовал пенальти, который был назначен после вмешательства ВАР. А в конце тайма он же красивым ударом оформил дубль, воспользовавшись передачей Месси. Килиан забил уже 100 голов за «ПСЖ».

Александр Головин вышел в старте у монегасков и отыграл полный матч. На счету нашего полузащитника два удара в створ.

Еще один российский легионер - Алексей Миранчук вчера наконец-то появился в основе «Аталанты» в выездном матче с «Вероной» в итальянской Серии А. И сразу забил! На 37-й минуте он сравнял счет (1:1), а во втором тайме гол Копмейнерса принес клубу из Бергамо волевую победу.

«Аталанта» продолжает борьбу за «скудетто», на три очка отставая от лидера «Интера» и на два – от «Милана», который в субботу потерял очки в матче с «Удинезе» (1:1) и пропустил вперед в таблице своих земляков. «Интер» вчера легко разобрался с «Кальяри» (4:0).