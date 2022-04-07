Русские деньги против французской страсти. Новая причина смотреть сегодня футбол: «Марсель» - ПАОК

Сегодня. 22.00. «Марсель» - ПАОК

«Марсель» попал в среднюю и ровную группу Лиги Европы, состоящую из «Локомотива», «Галатасарая» и «Лацио». Несмотря на всего одно поражение, французы не смогли выйти из группы.

Но благодаря своему третьему месту в группе марсельцы получили шанс в Лиге конференций, где они сначала без проблем прошли «Карабах» (3:0, 3:1), а затем «Базель» с нашим Фёдором Чаловым (2:1, 2:1).

ПАОК - это ещё одна команда-открытие, подробно о которой мы бы вряд ли узнали, если бы не создание Лиги конференций. В группе выше греков оказался лишь куда более опытный «Копенгаген», зато не у дел остался братиславский «Слован». В плей-офф же ПАОК прошёл «Мидтьюлланн» и «Гент».

Этот матч - едва ли не единственный из всего сегодняшнего списка матчей Лиги конференций, где фаворит очевиден, но даже он может принести сюрприз. Как минимум, только из-за этого его можно смотреть. Ну, а ещё в качестве причины может послужить то, что главным владельцем ПАОКа является российский бизнесмен Иван Саввиди.

О матче Лиги конференций «Фейеноорд» - «Славия» Прага – здесь.

О матче Лиги конференций «Буде-Глимт» - «Рома» - здесь.

О матче Лиги конференций «Лестер» - ПСВ - здесь.

О сегодняшних матчах Лиги Европы – здесь.