Матч двух ярких команд с большими проблемами. Чего ждать от «Рубин» - «Краснодар»?

СУББОТА, 9 АПРЕЛЯ. 16.30. «РУБИН» - «КРАСНОДАР»

«Рубин» еще осенью начал тонуть в турнирной таблице, а уход лидеров весной и явный кризис клуба только усугубил ситуацию. В пяти матчах весеннего цикла у команды Леонида Слуцкого лишь одна победа (против «Ахмата» - 2:1) в пяти матчах. Это можно было бы списать не невезение и сложный календарь, но 1:6 от ЦСКА и 0:5 от «Крыльев» красноречиво свидетельствуют о кризисе казанцев. «Рубин» упал на 12-е место, из-за чего есть реальный шанс того, что в следующем сезоне в РПЛ данный клуб мы уже не увидим.

«Краснодар» от ухода легионеров пострадал больше остальных. В клубе остались исключительно российские игроки, и лишь пара нигерийцев, переведенных из дубля, являются исключениями. Также не стоит забывать об уходе тренера, который готовил команду минувшей зимой. Несмотря на все сложности, «Краснодар» проявляет характер и продолжает бороться за самые высокие места.

История встреч говорит о явном доминировании «Краснодара» - 15 побед в 21 матче, но эту статистику может попытаться исправить воспитанник Сергея Галицкого Герман Онугха, который стал чуть не единственным вариантом для Слуцкого в атаке. Это матч двух совершенно разных команд с разными целями, философиями и задачами, но с одинаковыми проблемами. Посмотрим, кто же из сложившийся ситуации выйдет победителем.

О матчах других лидеров чемпионата – «Зенита», «Динамо» и ЦСКА читайте по ссылкам – здесь, здесь и здесь.