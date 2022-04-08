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Матч двух ярких команд с большими проблемами. Чего ждать от «Рубин» - «Краснодар»?

У «Рубина» - яркий тренер, с опытом работы за рубежом, да и с победами в чемпионате России. У «Краснодара» - интересная философия, потрясающая россыпь воспитанников и уникальный для русского футбола владелец. Но разными путями два клуба пришли сегодня к весьма проблемному существованию. Очная встреча кому0-то из них подарит шанс приободриться и немного поправить положение дел.
Матч двух ярких команд с большими проблемами. Чего ждать от «Рубин» - «Краснодар»?
08 апреля 2022 18:16
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК «Рубин»

СУББОТА, 9 АПРЕЛЯ. 16.30. «РУБИН» - «КРАСНОДАР»

«Рубин» еще осенью начал тонуть в турнирной таблице, а уход лидеров весной и явный кризис клуба только усугубил ситуацию. В пяти матчах весеннего цикла у команды Леонида Слуцкого лишь одна победа (против «Ахмата» - 2:1) в пяти матчах. Это можно было бы списать не невезение и сложный календарь, но 1:6 от ЦСКА и 0:5 от «Крыльев» красноречиво свидетельствуют о кризисе казанцев. «Рубин» упал на 12-е место, из-за чего есть реальный шанс того, что в следующем сезоне в РПЛ данный клуб мы уже не увидим.

«Краснодар» от ухода легионеров пострадал больше остальных. В клубе остались исключительно российские игроки, и лишь пара нигерийцев, переведенных из дубля, являются исключениями. Также не стоит забывать об уходе тренера, который готовил команду минувшей зимой. Несмотря на все сложности, «Краснодар» проявляет характер и продолжает бороться за самые высокие места.

История встреч говорит о явном доминировании «Краснодара» - 15 побед в 21 матче, но эту статистику может попытаться исправить воспитанник Сергея Галицкого Герман Онугха, который стал чуть не единственным вариантом для Слуцкого в атаке. Это матч двух совершенно разных команд с разными целями, философиями и задачами, но с одинаковыми проблемами. Посмотрим, кто же из сложившийся ситуации выйдет победителем.

О матчах других лидеров чемпионата – «Зенита», «Динамо» и ЦСКА читайте по ссылкам – здесь, здесь и здесь.

источник: «Советский спорт»
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Матч двух ярких команд с большими проблемами. Чего ждать от «Рубин» - «Краснодар»?
Матч двух ярких команд с большими проблемами. Чего ждать от «Рубин» - «Краснодар»?
У «Рубина» - яркий тренер, с опытом работы за рубежом, да и с победами в чемпионате России. У «Краснодара» - интересная философия, потрясающая россыпь воспитанников и уникальный для русского футбола владелец. Но разными путями два клуба пришли сегодня к весьма проблемному существованию. Очная встреча кому0-то из них подарит шанс приободриться и немного поправить положение дел.
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