Поезд едет на курорт. «Сочи» принимает «Локомотив»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 АПРЕЛЯ. 16.30. «СОЧИ» – «ЛОКОМОТИВ»

Да, «Локомотив» в предыдущем туре потерпел крупное поражение в Ростове, но беды того матча эхом отзываются и для игры в Сочи. Из-за дисквалификации матч пропустят Дмитрий Баринов и Наир Тикнизян. К счастью, в обойме команды есть игроки, способные заменить отсутствующих.

Игра формально влияет на борьбу за «зону еврокубков», а может, и за бронзовые медали – вмешаться в борьбу фаворитов, где «Динамо» наступает на пятки питерским, уже вряд ли получится. Но от этого градус напряжения точно спадать не будет.

Если кому-то кажется, что «Сочи» – фаворит матча, то напрсано. Нужно отметить, что «железнодорожники» – крайне неудобный соперник для хозяев поля. В современной истории данные клубы встречались шесть раз, и лишь дважды сочинцы сумели зацепить очки.

В ожидании матча можете пока ознакомиться с нашими раскладами на матчи субботы (по ссылке)

и отчетом о первом матче, который открыл 25-й тур еще в пятницу.

Открывается же воскресенье игрой в Туле, которая многое даст понять о ситуации в «зоне вылета». Ведь интрига есть не только на верхних этажах таблицы.