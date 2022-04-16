«Гни свою линию». Самара ждет в гости «Краснодар»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 АПРЕЛЯ. 16.30. «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» – «КРАСНОДАР»

Надо признать, что обе команды в последнее время показывали малозабивные матчи, но эта серия может быть нарушена, учитывая стиль соперников.

У самарцев, наконец, готова полная обойма, чего нельзя сказать о «Краснодаре». Команде точно не смогут помочь Эдуард Сперцян, Юрий Газинский и Александр Черников, а также до сих пор неизвестно состояние Матвея Сафонова, который пропускал предыдущий тур из-за болезни.

В ожидании матча можете пока ознакомиться с нашими раскладами на матчи субботы (по ссылке)

и отчетом о первом матче, который открыл 25-й тур еще в пятницу.

Открывается же воскресенье игрой в Туле, которая многое даст понять о ситуации в «зоне вылета».