Хейтеры Канчельскиса и Аленичева, несостоявшийся спаситель «Алании». Иностранные тренеры РПЛ

Первая часть нашего рассказа была посвящена Сергею Морозову, Эдуарду Малофееву и Виктору Прокопенко (дебютировали в РПЛ в 1992-1994 годах): https://www.sovsport.ru/football/articles/2:1055816

Во второй части мы вели разговор о Беньяминасе Зелькявичусе, Давиде Кипиани и Павле Яковенко (дебют в РПЛ 1997-1999): https://www.sovsport.ru/football/articles/2:1055905

В третьей части пришло время первого иностранца из дальнего зарубежья Бориса Буняка, а также Евгения Кучеревского и Владимира Мунтяна (1999-2002): https://www.sovsport.ru/football/articles/2:1056127

Четвертая порция иностранных наемников (Реваз Дзодзуашвили, Властимил Петржела, Сергей Алейников): https://www.sovsport.ru/football/articles/2:1056185

И пятая, самая запоминающаяся (Артур Жорже, Невио Скала, Ролан Курбис): https://www.sovsport.ru/football/articles/2:1056425

И вот мы продолжаем говорить о 2004 годе, когда в Россию впервые хлынул настоящий поток иностранных специалистов.

ЯРОСЛАВ ГРЖЕБИК, Чехия – 16 матчей: 3-7-6 (1,0 очко за матч)

Клуб: «Динамо»

Достижения: -

Годы в России: 2004

Пока «Спартак», ЦСКА и даже «Алания» выбирали себе тренера с именем, динамовцы неожиданно остановились на специалисте, никогда не выезжавшем за пределы Чехии ни в качестве футболиста, ни в роли тренера. Хотя на родине у него репутация была приличная. Абы кому не доверят тренировать «Славию» и «Спарту».

Поначалу команда восприняла тренера очень хорошо. Он зарекомендовал себя хорошим тактиком и после советских тренеров выглядел современным европейцем, проводившим теоретические занятия на компьютере, где фишечки сами трансформировались в различные схемы. Многих игроков это поразило. А еще он очень серьезно подходил к формированию стартового состава, отслеживая показатели всех игроков по датчикам. «Многие тренеры говорят: будешь хорошо работать на тренировках – будешь играть. Вот Гржебик был единственным, при ком это действительно работало, а не оставалось просто словами», – утверждал Сергей Яшин.

Правда, вместе с тем Гржебик стал заковывать команду в тактические кандалы и избавляться от авторитетов. Например, распрощался с только что подписанным динамовцами титулованным Андреем Канчельскисом. «Единственная его проблема – это самомнение. Когда он разбирал теорию и доходил до ошибки какого-то футболиста, то раздражался, мог взять фишку с доски и кинуть ею в него. Или сидит перед ним Канчельскис – Гржебик давай ему говорить, что ты не туда бежишь, не туда отдаешь, всему тебя не так учили, ты вообще никто. Человек играл в лучших клубах мира, с лучшими тренерами, а он ему рассказывает. Стоп, Гржебик, это ты кто такой? Мы тебя знать не знали, пока ты сюда не приехал», – рассказывал Александр Точилин.

Канчельскис провел пару сборов, получил травму и в команду уже не вернулся. Сам Точилин – ветеран из ветеранов – тоже надолго не задержался: «Он подошел и сказал: «Как к футболисту я не имею к тебе претензий. Но ты так влияешь на команду, что она тебя боится». Будто я там главный деспот, всех бью и всех гоняю. В общем, Гржебик всех перессорил, со всеми переругался и оставил в команде нехороший микроклимат».

С таким подходом авторитет тренера таял на глазах, команда перестала его слушаться, выиграла в 16 турах лишь трижды и завалилась на 14-е место. В пяти последних матчах динамовцы набрали лишь одно очко, и чеха уволили. Через полгода посреди сезона он вернулся в «Спарту» и довел ее до чемпионского титула. Между прочим, единственного в своей карьере.

Старт следующего сезона он завалил (три победы в восьми турах) и был уволен, недолго работал в юношеской сборной, а с 2011 года занимает должность спортивного директора «Спарты» (и это в 74 года). Правда, не слишком успешно – рекордсмены Чехии по количеству золотых медалей за эти 12 лет выиграли только один чемпионский титул (2013/14).

АЛЕКСАНДР СТАРКОВ, Латвия – 45 матчей: 20-15-10 (1,67)

Клуб: «Спартак»

Достижения: серебро РПЛ-2005

Годы в России: 2004-2006

Еще один авторитетный на родине специалист, конфликтовавший в России с местными ветеранами. Вообще Старков для латвийского футбола фигура культовая. После распада Советского Союза он выиграл со «Сконто» 12 (!) чемпионских титулов подряд и на Кубок Содружества привозил очень выразительную команду. А еще единственный раз в истории выводил латышей на чемпионат Европы, когда в нем принимало участие «всего» 16 команд, а не 24, как сейчас.

В общем, приезд Старкова в «Спартак» в каком-то смысле даже читался. Он был креатурой первого ставленника Леонида Федуна гендиректора Юрия Первака с первых дней появления того во главе клуба. Еще при Скале игроки покупались «под Старкова». Тренер пришел осенью 2004 года по ходу очень слабого сезона, который и завершил в середине турнирной таблицы, зато на следующий год рванул в серебряные медали, продемонстрировав весьма содержательный футбол – 16 побед в 30 турах при разнице мячей 47-26. Больше забили только чемпионы армейцы.

Однако на старте следующего сезона команда выиграла лишь один матч из шести, и выросший на романцевском футболе вернувшийся из Европы с кубком чемпионов Дмитрий Аленичев дал то легендарное интервью под заголовком: «Старков – тупик для «Спартака». В нем он обвинял тренера во лжи (дескать, придумал версию о врачебных противопоказаниях Аленичеву играть на синтетике) и нашептывании Федуну: «Аленичев — ветеран, пенсионер, на тренировках отбывающий номер. Он больше не может принести никакой пользы «Спартаку», вот поэтому он, Леонид Арнольдович, у меня и не играет».

В тот период красно-белые действительно выглядели очень блекло, а с трибун даже слышали крики: «Позор», так что скандал появился не на ровном месте. Никому не нравилось происходящее. Закончилось же все печально для обоих – сначала в отставку отправили Старкова, а затем расстались и с Аленичевым. Чтобы не провоцировать подобные интервью в дальнейшем.

Из Москвы Старков вернулся в Ригу, где практически безвылазно и провел всю оставшуюся карьеру, за исключением краткосрочной командировки в Баку. Здесь он работал то в «Сконто» (но счастливые времена миновали), то в сборной, то в «Лиепаи». С 2019 года не тренирует. Как ни печально, это одна из тех историй, в которой главный герой поставил успешную карьеру на кон ради нового вызова и все проиграл. Такое в Голливуде не покажут.

ЭДГАР ГЕСС, Германия – 8 матчей: 3-2-3 (1,38)

Клуб: «Алания»

Достижения: -

Годы в России: 2004-2005

Советский футболист (родился в Таджикской ССР), выступавший за «Памир», «Спартак» (114 матчей) и «Пахтакор», был этническим немцем и под конец карьеры уехал на историческую родину в ФРГ, где тренировал только на любительском уровне, а в Россию попал по приглашению руководства «Алании».

Здесь он сначала стал помощником Бахвы Тедеева – выдающегося в прошлом игрока владикавказцев, отработавшего ассистентом у Реваза Дзодзуашвили, Александра Яновского, Ролана Курбиса и других бывших в «Алании» пролетом тренеров. Но и его надолго не хватило – две ничьи при пяти поражениях в семи матчах, и вот уже Гесс руководит командой.

Гесс заметно выправил положение. В первом же матче под его руководством «Алания» грохнула дома «Спартак» (2:1 – у Джамбулата Базаева гол плюс пас), а в следующей домашней игре забила четыре мяча (!) «Рубину» Курбана Бердыева, что само по себе подвиг. Причем, к 69-й минуте подопечные Гесса проигрывали 1:3, но дубль все того же Базаева и гол Кристиана Тудора на 85-й минуте принесли хозяевам победу.

Гесс принял команду на 15-м месте, а оставил через восемь матчей на 13-м. Причем отставка стала большой неожиданностью, ведь последовала за победой над «Тереком». Да, в предыдущих четырех турах команда взяла всего два очка и не забила ни разу, но при этом три матча сыграла на выезде, в том числе с «Динамо» и «Локомотивом». Вероятно, сыграл роль еще и тот факт, что Гесс жаловался прессе, что у членов команды «создается впечатление, что мы предоставлены сами себе и никому не нужны».

Увы, его уход похоронил «Аланию». В оставшихся 17 турах она набрала жалкие 11 очков, выбыла из премьер-лиги и с тех пор ни разу там не задерживалась хотя бы на два сезона. Что до Гесса, то он затем прокатился в Литву («Ветра»), а потом на 11 лет осел в Узбекистане, где тренировал различные клубы, но уже без огонька – его высшим достижением стали четвертое место и финал Кубка страны в 2010 году с клубом «Шуртан».