«Русский футбол обеднел, это заметно». Луис Робсон - о «Спартаке», любви к нашей стране и СВО

В перерыве на игры сборных в Москве, на «Открытие арене» 9 сентября прошёл матча памяти Ильи Цымбаларя. Ради этого события на газоне стадиона «Спартака» собрались настоящие легенды красно-белых, некоторые из них прилетели на игру даже с другого конца света. Например, Луис Робсон. Бразилец в конце 90-х был важным звеном команды Олега Романцева, провёл больше 100 матчей в футболке «Спартака», в которых забил более 30 мячей.

После матча бразилец нашёл время, чтобы пообщаться с корреспондентом «Советского спорта». В эксклюзивном интервью он поделился своими впечатлениями от матча, оценил нынешний уровень чемпионата России и рассказал, было ли ему страшно приезжать в нашу страну в связи с последними событиями.

— Расскажите о своих впечатлениях от матча памяти Ильи Цымбаларя, насколько сложно было вернуться на поле в 48 лет, даже в таком ветеранском формате?

— Дело в том, что я перенес операцию в начале этого года на колене, оно до конца ещё не стабилизировалась. Поэтому мы с тренерами заранее договорились, чтобы я отыграл около 10 минут. В остальном, все получилось просто отлично, рад, что получилось приехать и принять участие в такой игре, посвященной великому футболисту.

Источник фото: ФК «Спартак»

— Какие были эмоции от того, что снова выходите на поле в футболке «Спартака», видите болельщиков, не было каких-то флэшбэков?

— Я переживаю счастливые моменты жизни, очень благодарен тем людям, которые меня пригласили и которые до сих пор поддерживают команду. Болельщики «Спартака» всегда оказывали большую поддержку, их собиралось достаточно много. Безусловно, воспоминания нахлынули, думаю, что это неизбежно в таких случаях. Мне очень дорог период моей карьеры, который я провёл в «Спартаке», круто, что я снова оказался здесь.

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— После всех пережитых эмоций, не появилось ли желание остаться в России? Может быть спрашивали про работу в клубе?

— Если бы было такое предложение, я бы с удовольствием остался. Мне нравится в России, в Москве, я люблю русских людей. Возможно, задумался бы о получении гражданства, если бы такое предложение поступило.

Источник фото: ФК «Спартак»

— Следите ли за российским футболом, смотрите ли игры «Спартака»?

— Да, смотрю трансляции в интернете. Я в курсе того, что здесь происходит, знаю количество туров, как выступает «Спартак». Мне нравится, что в российском чемпионате по-прежнему есть качественные игроки. Можно с удовольствием посмотреть многие матчи топовых команд

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— Стал ли чемпионат России менее привлекательным для большинства крепких легионеров из-за отсутствия еврокубков?

— Для тех, кто привык к еврокубкам, будь то тренеры или футболисты, конечно, этого не хватает. Безусловно, это сказывается что на игроках. В этом смысле можно сказать, что российский футбол обеднел, это заметно. Но, как я уже сказал, тут осталось много интересных игроков, европейского уровня.

— Верите ли вы в то, что «Спартак» сможет преодолеть небольшой спад, который сейчас наблюдается, и побороться за чемпионство?

— Футбол - игра в долгую. Очень надеюсь, что «Спартак» выправит положение. Не стоит забывать и того, что бывает такое, когда ты хорошо сыграл, но проиграл. Может быть это как раз тот случай. Чемпионство, вполне реальная задача, у «Спартака» хороший состав, бороться с «Зенитом» можно без проблем.

Андрей Аносов / «Совспорт»

— Не было ли страшно ехать сейчас в Россию? Например, один из легионеров недавно сбежал из Москвы, заявив, что боится за свою жизнь из-за событий, связанных с СВО.

— Страха никакого не было, меня пригласили, вот я и приехал. Все просто. Также я представляю, где находится Россия, а где Украина. Военные действия от Москвы довольно далеки. Я себя чувствую в безопасности.

— Какой игрок в основном составе «Спартака» вас больше всего впечатляет, может напоминает вас самих?

— Пожалуй, Промес. Он второй раз уже приехал в Россию, у него отличная техника. Он игрок высокого класса, спокойно мог играть и в топ-5 лиг. Мне он нравится, может чем-то и напоминает меня самого.