«Молодняк ЦСКА убивает моменты, нападение «Спартака» - глухой кризис». Обзор тура РПЛ от Ловчева

На этих выходных прошёл шестой тур Российской премьер-лиги, который держал болельщиков в напряжении до самого конца. «Зенит» проехался катком по одному из недавних лидеров, «Уралу», а московские команды откровенно расстроили, кроме «Динамо». «Бело-голубые» совершило фантастический камбэк в окончании матча. В эксклюзивном интервью «Советскому спорту» бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев подвёл итоги тура, оценил нового тренера «Оренбурга» и описал игру армейцев как «ужасную».

— «Оренбург провёл свою первую игру после ухода Ярошика, и тут же команда смогла сыграть вничью с армейцами. Чувствуется ли разница в игре оренбуржцев после ухода Ярошика и подписания Деограсии?

— Всегда после назначения главного тренера состав встряхивается. «Оренбург» - команда, умеющая играть в футбол. Ещё Личка поставил им игру год-два назад. Пришёл тренер, который, наверное, сказал: «Играйте, как вас научил Личка». Они боролись, двигались. Но я бы сказал, что в данном случае неважно показал себя ЦСКА. Если бы армейцы играли посильнее, то не было бы такого «Оренбурга». Для меня совершенно очевидно, что оренбуржцы умеют играть в футбол. По каким-то причинам у Ярошика с ними не получалось. Не могу сказать, что будет дальше, посмотрим.

— Как вам Давила и его игра? Можно ли сказать, что ЦСКА всё равно нужно усиление?

— Не особо смотрел на его футбол. Но отмечу ещё раз - ЦСКА продемонстрировал ужасную игру. Показатель был, когда Вера забивал ответный гол. Вот действия Чалова. Он с центра поля бежал тихонечко, трусцой, как будто утром у дома на пробежку вышел, а не за миллионы долларов, за которые он должен горбатиться. Ему надо было чуть-чуть побыстрее бежать, даже не на пределе, он бы спокойно смог перекрыть ту передачу, с которой забили в их ворота. И вот так каждый не дорабатывал по каким-то причинам. Что там случилось, что они так безразлично отнеслись к игре?

ПФК ЦСКА

ЦСКА обязательно нужно усиление. Когда выходят молодые ребята, например, Глебов, я думал, почему его не заменили раньше, он всё время порол. Идёт в обводку - теряет мяч, пас даёт - теряет мяч. Я понимаю, что у ЦСКА проблема с составом. Но их молодняк очень часто убивает моменты. Да, они купили этого игрока, но и продали хороших. Надо знать, что там происходит внутри. Им нужно, чтобы у них была достойная замена и конкуренция, сейчас такого нет.

— «Краснодар» также сыграл вничью, причём нулевую, с одним из аутсайдеров - «Факелом». Это уже второй раз, когда быки оступились. Можно ли говорить о том, что «Краснодар» начал сдуваться, и разговоры о мифическом чемпионстве уходят в небытие?

— А что, у нас с каких-то пор «Краснодар» - главная команда? Это «Зенит», который оступился и затратил большие деньги. Быки - команда, не чемпион и не призёр первенства страны. Да, они в начале сезона набрали очков. Это команда, которая будет с четвёртого по восьмое место в турнирной таблице. А мы её рассматриваем так, что же с ними такое случилось? Да ничего не случилось. Играют в хороший футбол, завтра в не очень хороший. У нас так играют все команды, включая «Зенит» и ЦСКА. Ничего особенного не случилось.

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— «Зенит» катком проехался по «Уралу», который ранее располагался на второй строчке. Ожидали ли такого откровенного разгрома? Гончаренко хорошо подготовил, но что сломалось?

— Я ожидал такого разгрома, и готов рассказать почему. «Зенит» – наша сильнейшая команда. Она укомплектована лучше всех. Единственное, они продали Малкома, на этом клуб заработал хорошие деньги. Но все остальные игроки остались. Кто-то ещё говорит что-то про Кузяева, но я его не могу высоко оценить как футболиста. Ничего страшного не произошло. Я ходил на матчи «Зенита» и убеждался, что если они играют в полную силу, то просто громят соперников. Особенно на своём поле. Когда «Зениту» надо, когда он заведён и приезжает в Москву, то совершенно спокойно обыгрывает тот же «Спартак». Питерцы сильнее просто, вот и всё. Для меня совершенно очевидно, что когда их что-то заденет, они сыграют в полную силу. Их уровень игры такой, что они разгромят соперника.

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— Кассьерра очень много забивает, стал лучшим бомбардиром. Можно ли назвать его заменой Малкому?

— Кассьерра и Малком - это две большие разницы. Даже разговора нет. Малком это звезда, особенно для нашего чемпионата. А Кассьерра - довольно средний иностранец, который за границей где-то там по большому счёту и не нужен. Сегодня за счёт выстроенной игры команды, он уже не два дня там находится, а год с лишним, создаются моменты. Сегодня он будет забивать, а завтра нет. Он не Малком, который сам себе создавал моменты. Он зависит от того, создадут ему моменты или нет.

ФК "Зенит"

— «Динамо» сделало фантастический камбэк в игре против «Рубина». Можно ли назвать эту игру главным триллером РПЛ?

— Наверное, по самой игре, да. А до тура, конечно, «Урал» и «Зенит» интриговали. По игре после того, как Шварц поставил молодых ребят в состав, и они начали играть. У «Динамо» всё время то один, то другой тренер были, у которых команда играла не в силу своих игроков. Пришёл Личка, у него и «Оренбург» играл в атакующий футбол, который раскрывает душу футболиста. Если у него есть настрой к мастерству, то атакующий футбол вытащит из него. И этим ребятам нравится играть в такой футбол, даже проигрывая, вдесятером оставаясь. Они лезут вперёд. Другие бы просто защищались, а они лезут и красивые голы забивают. «Динамо» на правильном пути находится. Вообще наш футбол интереснее смотреть стало. Я когда-то сказал крылатую фразу: «На шести играх тура я засыпаю, на одной просыпаюсь, и только на одной мне интересно». Раньше «Крылья Советов» и «Факел», «Оренбург» были болотом. Сейчас смотреть приятно.

РИА Новости

— У «Спартака» до сих пор идёт чёрная полоса. Значит ли это, что над головой Абаскаля уже занесли секиру?

— Я не знаю. Я уже насмотрелся за правление Федуна на 13-15 тренеров за 17 лет. Это безобразие! Тренеру надо давать работать, без вопросов. Совсем недавно мы смотрели и радовались, какой футбол показывал «Спартак», сколько они забивали. Дайте человеку поработать. Абаскаль ещё молодой и неопытный в работе с большой командой. Я работал со многими великими тренерами, но это было тогда, когда они были в профессии уже лет по 25. Да, он будет ещё ошибаться. Пока Абаскаль не понимает одной вещи - на сборах обязательно нужно наигрывать состав, защитников, чтобы они знали, как надо играть. На все игры должен выставляться один и тот же состав, это если травму никто не получил.

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Абаскаль в этих играх очень много игроков менял. Например, приехал Бонгонда, в первый же день нам понравился, мы поняли, что он хороший игрок. Потом следующие игры, а далее - в запас. Ситуация такова - чтобы игроку состояться, ему необходимо пройти свои ошибки. То же самое и с тренером. Но когда ты на каждый матч выставляешь новый состав и говоришь про то, что жёлтая карточка испортила игру - это полный бред. Абаскалю надо довериться и посмотреть, что будет дальше, он должен провести хотя бы сезон.

РИА Новости

— Можно ли говорить о кризисе нападения в «Спартаке»?

— Конечно, глухой кризис, если они не забивают. Однако в предыдущих играх они забивали по 3-4 мяча. В каждой игре такого не будет. На мой взгляд, сегодня в «Спартаке» собрана лучшая атакующая линия, если сравнивать с другими командами.

— «Локомотив» выиграл, но показал скудную игру в атаке, несмотря на возвращение Дзюбы. Можно ли сказать, что все заявления в прессе сбивают Артёма, он постепенно скатывается, его нынешний уровень - «Пари НН» или «Факел»?

— «Локомотив» зависит от Дзюбы. Эта команда ценна сейчас своим нападением. Дзюба - мастер. Мне не нравится всё его поведение вокруг футбола, но как игрок он заметнейший и мастеровитый. Когда он на поле, то даёт ребятам лёгкость в игре. Артём - дядька-наставник. Если его нет, то команде не хватает процентов 30-ти. Его уровень сейчас один из самых высоких в стране, это по результатам.