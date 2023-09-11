«Действуем по плану Георгиевича». Онопко - о дебюте в роли наставника сборной, Захаряне и Цымбаларе

Сегодня, 11 сентября, в 19:00 сборная России проведёт вторую товарищескую встречу с олимпийской командой Египта. Главным тренером россиян в этом матче станет Виктор Онопко. Перед началом встречи специалист пообщался с корреспондентом «Советского спорта». В эксклюзивном интервью он рассказал о своих ожиданиях от дебюта в роли наставника сборной, поделился своими эмоциями от участия в матче памяти Ильи Цымбаларя и раскрыл подробности адаптации Захаряна в Испании.

— Вы в последнее время как лягушка-путешественница: приняли участие в матче памяти Цымбаларя, недавно были в Мурманске, сейчас в Египте. Как вам даются эти дни?

— Напряжённо, но интересно. Безусловно, устаёшь сильно. Но я получаю огромное удовольствие от происходящего. Поездка в Мурманск выдалась очень увлекательной. Матч памяти Ильи прошёл отлично, очень рад, что принял участие.

«Русский футбол обеднел, это заметно». Луис Робсон — о «Спартаке», любви к нашей стране и СВО

— Собираетесь ли ещё принимать участие в таких матчах легенд?

— Мне нравится. Но будем смотреть, насколько мне будет позволять здоровье и время. А так буду ещё принимать участие, если получится. В том матче получилось. Желание всегда есть.

Александр Любарский / РФС

— Можете вспомнить какую-то интересную историю, связанную с Цымбаларём?

— С ним много было интересных историй, не хочу выделять какую-то конкретную, это тема для отдельного интервью. Мы много играли вместе и за «Спартак», и за сборную. Он всегда был позитивным человеком, улыбался, шутил. От него никогда не было негатива какого-то. Я хорошо знаю его семью. Мы часто вместе ужинали, обедали. Это был большой футболист, но прежде всего – человек с большой буквы. Он, конечно, навсегда останется в наших сердцах, мы будем помнить его, он всегда с нами.

— Какие у Вас эмоции и ожидания от дебюта в роли главного на тренерской скамейке сборной России?

— Надо продолжать делать то, что сказал Валерий Георгиевич. У нас одно направление, которому следуем, придерживаемся той же тактической схемы, тех же требований к футболистам. На этих сборах мы всё это отрабатывали. Отношусь как к работе. Сегодня будем действовать по тому же плану, что наметили ранее с Георгиевичем, волнения нет.

«Мы тоже не все кричали «За родину! За Сталина!» Карпин – о патриотизме, матче с Катаром и Месси

— Будете с Валерием Георгиевичем поддерживать связь во время матча?

— На протяжении всего матча мы вряд ли сможем быть на связи. Но по возможности будем находить связь с Валерием Георгиевичем через помощников. Может, в перерыве это получится.

Михаил Шапаев / РФС

— Какие у Вас впечатления от молодых игроков? Понимаете ли их, то о чём они говорят, думают?

— Конечно, я их понимаю, мы на одном языке говорим (смеётся). Всё нормально. К их профессионализму даже в таком юном возрасте вопросов нет. Это их работа – выполнять требования и расти как футболисты. Там есть ребята, которые играли за первую сборную. Я их не делю на несколько сборных. У нас одна команда.

— То есть все сорок девять футболистов – это единая сборная?

— Да.

— Александр Головин сказал, что он ещё вообще не общался с молодыми ребятами. Всё-таки есть разделение между основой и командой, которая играет с Египтом?

— Мы живём в разных корпусах, потому что все не помещаемся в одном. Обедаем тоже в разное время, потому что тоже не помещаемся. То есть не всегда получается всем вместе общаться. Но там есть с кем поговорить. Приехало много футболистов, с которыми можно общаться. У Головина есть ребята, с которыми он играл в ЦСКА и в сборной до этого. Так что у него общения хватает.





Михаил Шапаев / РФС

— Мы вспомнили Головина. Он наконец-то вернулся в сборную после долгого отсутствия. Насколько Вы были рады его видеть? Насколько оживилась сборная с его приездом?

— Мы всегда рады видеть любого футболиста, которого мы вызывали и который сам хочет приехать. Вызов в сборную – это большое событие для любого игрока, даже если там ещё нужно будет бороться за место в составе. Есть конкуренция. Головин играет во Франции, мы давно его не видели. Поэтому было приятно увидеть его в сборной и в тренировках, тем более скоро нам предстоит игра в Катаре.

— Вы сейчас находитесь на связи с Захаряном?

— Ну да, с Арсеном общались.

Михаил Шапаев / РФС

— Он рассказывал, как у него проходит адаптация?

— Ну, адаптация тяжело проходит, потому что любому футболисту, который приезжает за границу, нелегко. Во-первых, это другой язык. Во-вторых, первое время нужно привыкнуть к новым требованиям. На это всё нужно время. Никто не думал, что ему там будет легко, особенно поначалу. Тем более он поехал один. Он молодой футболист, думаю, сможет справиться и адаптироваться. Самое главное – выучить язык, хотя бы на начальной основе, чтобы просто понимать.