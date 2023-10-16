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Против Кении сборная России сыграла без характера. Такой футбол нам не нужен

Команда Карпина сравняла счёт на последних минутах.
Против Кении сборная России сыграла без характера. Такой футбол нам не нужен
16 октября 2023 21:30
автор: Матвей Макаренко
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

Сборная России продолжает пробовать свои силы в матчах с командами из Африки. В этот раз национальную команду ждал поединок против Кении – команды, которая впервые в своей истории играла с европейской державой. Уже через месяц африканская сборная начинает свой отбор на чемпионат мира.

Этот спарринг поможет ей подготовиться к очередной попытке выйти впервые на главный международный турнир. Пока что на ЧМ они ещё никогда не участвовали. Крупных звёзд у Кении нет. В основном все ребята из местного чемпионата, но а выделить можно форварда Олунгу, который покоряет одну лигу чемпионов с Криштиану Роналду. Он выступает за «Аль-Духаиль» из Катара.

Проходил этот матч по-настоящему в изолированной обстановке. Обе команды находятся под санкциями. Выбрали международное поле в Турции, причём на территории отеля. Не самое высокое качество газона заметить не трудно было даже с телевизионной картинки. Поле два раза поливали перед стартом матча, но оно всё равно было вязким. В приличные скорости на таком не поиграешь.

До игры с Кенией наша команда особенно порадовала уверенной победой над Камеруном. Тогда россияне оказались по игре сильнее гранда африканского футбола. Итоговый счёт – 1:0. Но ещё два отменённых мяча было. Футболисты летали по полю при более 20 тысячах своих болельщиков. Атмосфера на стадионе была очень душевной. Наконец-то услышали гимн и увидели флаг на международном матче. Этим же мы смогли похвастаться и в Турции. На игру с Кенией никаких ограничений не было.

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По сравнению с матчем с Камеруном у сборной России произошли сразу десять перестановок. Единственное место в основе сохранил полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов. На прошлую встречу он выходил с капитанской повязкой, а в этот раз лидером был Георгий Джикия. Сразу несколько футболистов дебютировали за национальную команду: Юрий Горшков, Илья Помазун и Арсен Адамов сыграли впервые.

Не обделили нашу команду поддержкой фанаты из России. Большое количество зрителей собрались в Турции. Были и флаги, и плакаты, и наши родные кричалки. Будто бы и не уезжали из дома. В такой атмосфере пришёл и первый гол в матче. Уже на седьмой минуте отличился форвард Александр Соболев. После ошибки игрока обороны соперников за мяч ухватился вингер Максим Мухин. Он и ассистировал форварду на гол, который уверенно реализовал свой момент. После забитого мяча особой радости на лице страйкера не было. Можно понять – это только начало матча. Также эмоций не показал и главный тренер команды Валерий Карпин.

А на 12-ю минуту пришла первая вынужденная замена в матче. Вратарь номинальных гостей Одхиямбо почувствовал боль в ноге и продолжить встречу не смог. На замену вышел опытнейший Матаси. Это настоящий ветеран сборной, ему уже 35 лет. А покидал поле травмированный не на привычных носилках, а на кресле с колёсиками. Такого в России не увидишь.

Спустя четыре минуты кенийцы вернули должок, сравняв счёт. После ошибки Дмитрия Баринова, которому никто не подсказал, что он «горит», мяч подхватил Акуму и уверенно реализовал выход один на один. Из хода игры такой гол не выходил.

Равная игра без моментов была после ответного гола кенийцев. А на 29-й минуте вынужденную замену пришлось сделать и сборной России. На поле вышел вместо травмированного Даниила Фомина Далер Кузяев. Центральный полузащитник «Динамо» самостоятельно покинул поле. И уже через семь минут Кения забила и второй мяч. После ошибки Георгия Джикии форвард Джунма вывел свою команду вперёд. У обеих команд было большое количество погрешностей. Линия защиты и полузащиты не выглядели собранно и слаженно. Будто бы с Камеруном была другая команда.

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Второй тайм наша сборная начала более резво. Мы больше атаковали, но к голу так никак прийти и не могли. Да и наши ошибки никуда не делись. Антон Миранчук неосторожно потерял мяч и одна из главных звёзд соперников Олунгу вышел один на один, но точен не оказался. Нас просто простили, можно сказать.

Абсолютно без моментов играла наша команды. Не помогла даже тройная замена: на поле вышли сразу Глебов, Сергеев и Пиняев. Парни особо игру не обострили – в атаке новых идей заметно не было. Лишь на 80-й минуте Мухин нанёс удар слёта, но и с тем справился вратарь кенийцев. На 89-й минуте неожиданно сравнял счёт Иван Обляков. Но отдельно стоит похвалить за этот гол Александра Сильянова, который уверено прошёл по флангу и сделал точный прострел. Облякову оставалось лишь точно пробить.

Такой результат всё равно никак неляьpа назвать удачным. На матч с Кенией запала сборной России не хватило. Не было тех горящих глаз у россиян, что мы видели в матче с Камеруном. Отсюда и результат. Кенийцы, которые впервые в истории играли с европейцами, выложили на поле все силы и перебегали наших парней. Адамова, например, налегке мог обыграть вингер из второй лиги Китая, а в борьбе на втором этаже Сергеева и Соболева были сильнее футболисты чемпионата Кении.

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