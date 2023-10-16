Против Кении сборная России сыграла без характера. Такой футбол нам не нужен

Сборная России продолжает пробовать свои силы в матчах с командами из Африки. В этот раз национальную команду ждал поединок против Кении – команды, которая впервые в своей истории играла с европейской державой. Уже через месяц африканская сборная начинает свой отбор на чемпионат мира.

Этот спарринг поможет ей подготовиться к очередной попытке выйти впервые на главный международный турнир. Пока что на ЧМ они ещё никогда не участвовали. Крупных звёзд у Кении нет. В основном все ребята из местного чемпионата, но а выделить можно форварда Олунгу, который покоряет одну лигу чемпионов с Криштиану Роналду. Он выступает за «Аль-Духаиль» из Катара.

Проходил этот матч по-настоящему в изолированной обстановке. Обе команды находятся под санкциями. Выбрали международное поле в Турции, причём на территории отеля. Не самое высокое качество газона заметить не трудно было даже с телевизионной картинки. Поле два раза поливали перед стартом матча, но оно всё равно было вязким. В приличные скорости на таком не поиграешь.

До игры с Кенией наша команда особенно порадовала уверенной победой над Камеруном. Тогда россияне оказались по игре сильнее гранда африканского футбола. Итоговый счёт – 1:0. Но ещё два отменённых мяча было. Футболисты летали по полю при более 20 тысячах своих болельщиков. Атмосфера на стадионе была очень душевной. Наконец-то услышали гимн и увидели флаг на международном матче. Этим же мы смогли похвастаться и в Турции. На игру с Кенией никаких ограничений не было.

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По сравнению с матчем с Камеруном у сборной России произошли сразу десять перестановок. Единственное место в основе сохранил полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов. На прошлую встречу он выходил с капитанской повязкой, а в этот раз лидером был Георгий Джикия. Сразу несколько футболистов дебютировали за национальную команду: Юрий Горшков, Илья Помазун и Арсен Адамов сыграли впервые.

Не обделили нашу команду поддержкой фанаты из России. Большое количество зрителей собрались в Турции. Были и флаги, и плакаты, и наши родные кричалки. Будто бы и не уезжали из дома. В такой атмосфере пришёл и первый гол в матче. Уже на седьмой минуте отличился форвард Александр Соболев. После ошибки игрока обороны соперников за мяч ухватился вингер Максим Мухин. Он и ассистировал форварду на гол, который уверенно реализовал свой момент. После забитого мяча особой радости на лице страйкера не было. Можно понять – это только начало матча. Также эмоций не показал и главный тренер команды Валерий Карпин.

А на 12-ю минуту пришла первая вынужденная замена в матче. Вратарь номинальных гостей Одхиямбо почувствовал боль в ноге и продолжить встречу не смог. На замену вышел опытнейший Матаси. Это настоящий ветеран сборной, ему уже 35 лет. А покидал поле травмированный не на привычных носилках, а на кресле с колёсиками. Такого в России не увидишь.

Спустя четыре минуты кенийцы вернули должок, сравняв счёт. После ошибки Дмитрия Баринова, которому никто не подсказал, что он «горит», мяч подхватил Акуму и уверенно реализовал выход один на один. Из хода игры такой гол не выходил.

Равная игра без моментов была после ответного гола кенийцев. А на 29-й минуте вынужденную замену пришлось сделать и сборной России. На поле вышел вместо травмированного Даниила Фомина Далер Кузяев. Центральный полузащитник «Динамо» самостоятельно покинул поле. И уже через семь минут Кения забила и второй мяч. После ошибки Георгия Джикии форвард Джунма вывел свою команду вперёд. У обеих команд было большое количество погрешностей. Линия защиты и полузащиты не выглядели собранно и слаженно. Будто бы с Камеруном была другая команда.

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Второй тайм наша сборная начала более резво. Мы больше атаковали, но к голу так никак прийти и не могли. Да и наши ошибки никуда не делись. Антон Миранчук неосторожно потерял мяч и одна из главных звёзд соперников Олунгу вышел один на один, но точен не оказался. Нас просто простили, можно сказать.

Абсолютно без моментов играла наша команды. Не помогла даже тройная замена: на поле вышли сразу Глебов, Сергеев и Пиняев. Парни особо игру не обострили – в атаке новых идей заметно не было. Лишь на 80-й минуте Мухин нанёс удар слёта, но и с тем справился вратарь кенийцев. На 89-й минуте неожиданно сравнял счёт Иван Обляков. Но отдельно стоит похвалить за этот гол Александра Сильянова, который уверено прошёл по флангу и сделал точный прострел. Облякову оставалось лишь точно пробить.

Такой результат всё равно никак неляьpа назвать удачным. На матч с Кенией запала сборной России не хватило. Не было тех горящих глаз у россиян, что мы видели в матче с Камеруном. Отсюда и результат. Кенийцы, которые впервые в истории играли с европейцами, выложили на поле все силы и перебегали наших парней. Адамова, например, налегке мог обыграть вингер из второй лиги Китая, а в борьбе на втором этаже Сергеева и Соболева были сильнее футболисты чемпионата Кении.