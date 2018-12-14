Игрокам «Спартака» заткнули рты, а молодой ЦСКА уже принялись раскупать

Футбол 14 декабря 2018 09:47 Источник: «Советский спорт»

В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном футболе накануне.

Главное событие футбольного четверга для России окончание группового турнира Лиги Европы, в которой выступали сразу три наших клуба. К сожалению, все они проиграли. Правда вылетел один лишь «Спартак», безвольно уступивший «Вильярреалу» в матче, в котором нужна была лишь победа.

Только начало казаться, что в команде все нормально: и победы вроде пошли, и футболисты друг друга поддерживают, и топ-менеджеры вместе с обычными фанатами эконом-классом летают, как вдруг… После матча с «Вильярреалом» игроки «Спартака» не стали общаться с прессой. пару слов бросил лишь Зе Луиш. Нападающий рассказал, что футболисты не по своей воле не подошли к журналистам – «босс» запретил.

Свой матч в Испании проиграл и «Краснодар». «Севилья» победила россиян со счетом 3:0. Единственный расклад, при котором быки могли вылететь – поражение с разницей в 4 мяча. При этом уже к десятой минуте клуб Галицкого горел 0:2. Ничего, пронесло. «Краснодар» - в еврокубковой весне. Но с такой игрой – вряд ли надолго.

Третий российский клуб в Лиге Европы, «Зенит», тоже проиграл. Вот такой у нас хет-трик. Но сине-бело-голубым и не надо было побеждать. Они и так заняли первое место в группе и пошли дальше. Вот только о таблице коэффициентов никто не подумал. А там Португалия сократила свое отставание от России.

Сразу три игрока московского ЦСКА, разгромившего в среду «Реал», попали в сборную тура Лиги чемпионов. Естественно, там оказался Игорь Акинфеев. Других вы вряд ли угадаете. Почему-то на месте правого защитника расположился Георгий Щенников, а в полузащите свое место получил Сигурдссон.

ЦСКА по итогам своих выступлений в Лиге чемпионов получил предложения сразу по трем футболистам. Правда, ни одного игрока из сборной недели в списке нет. «интер» и «Наполи» вроде как заинтересованы в услугах Марио Фернандеса. Еще несколько европейских команд обратили внимание на Федора Чалова и Ильзата Ахметова. Какие? Неизвестно.

ЦСКА тоже не спит. Армейцы очень хотят купить себе второго японского игрока – в пару к Нисимуре, чтобы тому было не так скучно. А может это Нисимура должен сделать так, чтобы нескучно было полузащитнику Рицу Доане из голландского «Гронингена». Красно-синие уже предпринимали попытку купить игрока, но голландцы отклонили предложение в размере 8 млн евро.

Интересный трансферный ход придумал для себя Денис Глушаков. Он хочет после окончания контракта со «Спартаком» перейти в… грозненский «Ахмат». Там футболист рассчитывает получать официальную зарплату в размере 30 тысяч рублей, чтобы как можно меньше алиментов платить жене – не хочет давать деньги на воспитание собственных детей.

Какие-то слишком уж жесткие меры продолжает принимать Российский футбольный союз по отношению к «Ростову». На этот раз Валерий Карпин, удаленный на трибуны в матче с «Крыльями Советов», получил в наказание шесть (!) матчей дисквалификации. Три из них – условно.

Вообще судьи в весенней части чемпионата России ошибались достаточно часто. Чаще всего арбитры ошибаются в матчах московского «Спартака». Тенденции, правда, нет. Арбитры ошибаются как в пользу красно-белых, так и против них.

Мы даже посчитали, как выглядела бы таблица чемпионата России, если бы судьи не делали результативных ошибок. Грубо говоря, примерно таким был бы наш футбол, введи РФС систему VAR еще летом. «Краснодар» был бы зимним чемпионом, «Крылья Советов» оказались бы в верхней части турнирной таблицы, а «Ростов» опустился бы в нижнюю.

Традиционная рубрика «Сводки из СИЗО». Благо Кокорин с Мамаевым не дают нам скучать, даже оказавшись изолированными от общества. Нападающий «Зенита», вот, рассказал, как собирается встречать Новый год не на Мальдивах, а в изоляционном учреждении.

Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана выложила в инстаграм фото с подарком от супруга из СИЗО. Мамаев, находящийся под арестом до 8 февраля, прислал жене цветы и записку: «Я тебя люблю. Твой муж из Бутырки».