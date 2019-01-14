Азбука Андронова. «Д» - Дюков: главные футбольные темы сезона по алфавиту

Футбол 14 января 2019 20:09 Источник: «Советский спорт» Автор: Андронов Алексей

Обозреватель «Советского Спорта» предлагает изучить «алфавит главных тем российского футбола». О чем нужно знать и помнить в межсезонье.

Есть четкое ощущение, что выборы президента РФС в этот раз станут формальностью. Долгое время бывший президент «Зенита» Александр Дюков вообще оставался без конкурента, но буквально сегодня о своем желании баллотироваться сообщил экс-министр спорта Ульяновской области Сергей Кузьмин. Ничего, кроме улыбки это известие вызвать не может - однажды (в 2010-м) Кузьмин уже ходил на выборы. Шел, да не дошел - снял свою кандидатуру в пользу Сергея Фурсенко.

Второе ощущение - что выборы эти можно и не проводить. Кажется, вопрос решен, и даже не вчера. Кандидатура Дюкова согласована, требуется только изобразить «выборы». Очень показательна позиция Валерия Газзаева, заседающего в Государственной думе, и являющегося заместителем комитета по физической культуре и спорту. Не так давно он яростно конкурировал с Виталием Мутко, громко презентовал собственную программу развития футбола, но теперь от борьбы за кресло отказался. Это дополнительный признак того, что вопрос решен.

Собственно, вероятно, Дюков уже принимает определенные решения в РФС - поговаривают, что Александр Кержаков возглавил сборную U-18 не без его участия. Единодушие, с которым кандидата выдвигали в президенты все новые и новые члены РФС (даже после достижения регламентных пяти «писем поддержки») тоже говорит о многом.

Короче говоря, совершенно ясно, что 22-го февраля Александр Дюков возглавит РФС официально. Останется ли он на посту председателя правления и генерального директора «Газпромнефти» - для футбола не так уж важно. Важно понять, что это несет российскому футболу.

Никаких сомнений в управленческих способностях Дюкова (с точки зрения бизнеса) быть не может. Как и в его любви к футболу. Но это сейчас далеко не самые главные качества.

На посту президента РФС Дюков станет уже третьим экс-руководителем «Зенита» (и четвертым - клуба, если кто забыл, Николай Толстых в 90-е возглавлял московское «Динамо»). Забавно, кстати, что Дюков - выпускник кораблестроительного института. В этом отношении наблюдается забавная преемственность - Виталий Мутко, объявивший о том, что складывает свои полномочия, является выпускником института водного транспорта.

Руководить клубом, и руководить футболом целой страны - совершенно разные задачи. В этом, думается, сполна убедился Сергей Фурсенко, возглавлявший РФС с 2010-го по 2012-й. Хочется надеяться, что Дюков учтет все ошибки предшественников, и сможет собрать вокруг себя грамотную команду управленцев. Ведь когда мы говорим о правильном использовании наследия ЧМ-2018, о том, что нужно не потерять полученный футболом импульс - речь не только о том, что будет происходить на стадионах и футбольных полях. И хотя болельщикам «кабинетные вопросы» интересны далеко не всегда - именно на развитие футбола, как отрасли, они влияют куда больше, чем назначения и отставки тренеров. Пусть формально РФС даже не проводит чемпионат России, но его роль остается главенствующей.

Немного смущает то, что мы практически ничего не знаем об идеях Дюкова, о его футбольном мировоззрении. Интервью он дает крайне редко, происходящие события практически не комментирует, да и вообще его вряд ли можно считать публичной фигурой. Наверняка, 22-го февраля какая-то программа будет представлена, но пока о ней остается только догадываться.

И очень интересно (точно более интересно, чем сам процесс выборов) - кто же войдет в «команду Дюкова». Поговаривают, например, что его соратником может стать бывший президент «Локомотива» Илья Геркус. Но в какой роли? Пока что мы имеем набор загадок, вопросов без ответа.

Мне кажется, определенное выступление Дюкова в прессе должно случиться. Футбольная отрасль имеет право знать, кто собирается ей руководить, какой видит «дорожную карту», и какие векторы развития считает актуальными. Надеюсь, до 22-го февраля это произойдет.