«Зенит» закопает себя, продав Паредеса сейчас. Это их лучший игрок

Футбол 16 января 2019 10:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

В Санкт-Петербурге ждут Лигу чемпионов на следующий сезон. Без аргентинца они рискуют потерять вообще все.

«ЗЕНИТ» ПОЛНОСТЬЮ ЗАВИСИТ ОТ ПАРЕДЕСА

Самую правильную позицию по зимним трансферам в свое время озвучил Арсен Венгер.

– Зимой невозможно купить хорошего футболиста. Никто не хочет их отдавать, потому что найти адекватную замену за короткий промежуток времени почти невозможно.

И поводов не верить французскому специалисту нет. Огромный опыт работы в Англии, где на тренера зачастую возлагают менеджерские функции, подсказывает, что Венгер знает, о чем говорит.

Сейчас перед «Зенитом» замаячила перспектива продать своего ключевого игрока Леандро Паредеса в «Челси», которому требуется замена ушедшему в «Монако» Сеску Фабрегасу, за цену 30-35 миллионов евро. В таком раскладе они могут заработать на аргентинце от семи до 12 миллионов. Но ключевой вопрос в том, что они теряют.

Сейчас «Зенит» лидирует в чемпионате с символическим отрывом от второго места и весна для питерцев обещает быть жаркой. На эффекте новичка Сергей Семак хорошо вкатился в сезон, но конец первого круга обнажил массу проблем у его команды. В том числе, зависимость от Паредеса.

Слишком многое завязано на аргентинце в игровых построениях Семака. Это логично, ведь полузащитников уровня Паредеса в РПЛ не так много. На поле Леандро умеет практически все. Да, его периодически критикуют за нежелание отрабатывать в обороне, но в матчах повышенного накала Паредес доказывал, что при должной мотивации может здорово разрушать.

В начале сезона Семак попытался замаскировать недостатки аргентинца, освободив его от прямых оборонительных обязанностей. Паредес стал играть выше и, по сути, был игроком, который организовывал прессинг «Зенита» после потерь на чужой половине поля. Долгое время питерцы были самой эффективной командой в лиги в том, что касалось быстрого возврата мяча после потерь, а Паредес выдавал в среднем по три перехвата за матч.

Во многом это достигалось за счет Кристиана Нобоа, который играл глубже, и грамотно подчищал недоработки аргентинца в защите. При этом он здорово упрощал задачу Паредесу по продвижению мяча на чужую половину поля. Нобоа не только обладает отличным пасом, но и отлично выводит мяч из-под прессинга. После того как «Зенит» отбирал мяч на своей половине поля, Паредесу было достаточно найти свободное пространство и получить передачу под развитие атаки. По качеству взаимодействия и ключевым цифрам это была самая продуктивная связка полузащитников в лиге.

УБОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ И УЧАСТИЕ В ГОЛАХ

Потом Нобоа выбыл из-за разрыва крестов, Паредес опустился в глубину, а «Зенит» купил Клаудио Маркизио, который до сих пор не адаптировался к специфичному футболу РПЛ. В теории, если сейчас «Зенит» продаст Лео, то на его позиции сможет выходить бывший футболист «Ювентуса», но нет никакой уверенности, что он сможет его полноценно заменить.

В первой части сезона «Зенит» проиграл пять матчей из семи, в которых Паредес не принимал участие по той или иной причине. Будучи опорником аргентинец поучаствовал в 17 голах питерцев и вошел в тройку самых эффективных игроков команды по этому показателю вместе с Артемом Дзюбой и Себастьяном Дриусси. Из игроков центра поля в РПЛ он оказывает максимальное влияние на игру команды.

И дело не только в высочайших показателях по количеству ключевых передач в среднем за матч (2,1 – больше только у атакующих Жоаозиньо (2,2) и Николы Влашича (2,6), на котором построена вся атака ЦСКА). У Паредеса убойные стандарты. После его подач и прямых ударов «Зенит» в первой части сезона забил шесть голов и девять за весь прошлый сезон. Почти половину своих голевых моментов питерцы создают при непосредственном участии Лео.

ЕМУ ПРОСТО НЕТ ЗАМЕНЫ

Найти сейчас адекватную замену Паредесу просто невозможно. Даже если каким-то чудом «Зениту» удастся приобрести топового игрока, то ему в любом случае потребуется время на адаптацию к РПЛ, требованиям тренерского штаба и особенностям партнеров. За зимнюю паузу сделать это будет очень трудно. Кроме того, «Зениту» предстоит борьба в плей-офф Лиги Европы, поэтому желательно, чтобы новичок был не заигран в еврокубках, что выглядит совсем уж утопично. Да, можно привезти неадаптированного бразильца или аргентинца, но это большой риск.

А питерцам сейчас рисковать вообще нельзя. Им нужно бороться за чемпионство, попадать в Лигу чемпионов и как можно дальше проходить. И продажа Паредеса с не самым высоким профитом полностью идет вразрез с этими целями. У Семака сейчас просто нет альтернативы.

Про Маркизио все уже было сказано выше. К этому можно добавить еще и высокую подверженность травмам итальянца, которому 19 января исполнится 33 года. Что касается номинального опорника Эрнани, то его Семак куда чаще задействовал в атакующей тройке или как игрока второго темпа, действующего под нападающими.

Александр Ерохин по отличной задумке Семака раскрылся на фланге, а в схеме с тремя центральными защитниками в последних матчах исполнял привычные ему по «Ростову» Курбана Бердыева функции страхующего игрока, который может закрыть позицию, если латераль завис в атаке.

Да, у «Зенита» есть Маттиас Краневиттер, который по своим функциям максимально приближен к Паредесу, но его класс вызывает сомнения. По крайней мере, в тех матчах, в которых его доводилось видеть, он ни разу не оправдал свою покупку.

И последний довод против продажи Лео. Его трансферная стоимость продолжает расти. Ему всего 25 лет и контракт до 2021 года. «Зенит» в любом случае продаст его с прибылью. Расставшись со своим ключевым игроком сейчас, питерцы рискуют потерять все и не выполнить ни одной задачи на сезон. Вряд ли в Питере хотят начать четвертый год подряд без Лиги чемпионов.